Cazzu habla de comparaciones entre ella y Belinda: ‘Le tengo muchísimo respeto’

La rapera Cazzu, actual novia de Christian Nodal, fue cuestionada por las constantes comparaciones que se hacen entre ella y Belinda, exnovia del cantante de ‘Un cumbión dolido’, y por primera vez habló abiertamente sobre ‘Beli’.

Las y los internautas en redes sociales, así como diversos medios de comunicación , han realizado diversas comparaciones entre la española y la argentina, que van desde su estilo, la relación amorosa con Nodal, e incluso sus colaboraciones musicales.

Esto último comenzó ya que se anunció hace unos días que Cazzu hará una colaboración con Los Ángeles Azules, misma agrupación que anteriormente trabajó con la cantante nacionalizada mexicana en el tema ‘Amor a primera vista’.

¿Qué dijo Cazzu de Belinda?

La cantante de ‘Nena Trampa’ fue abordada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el programa Siéntese quien pueda, donde le preguntaron qué opinaba de las constantes comparaciones que hacían entre ella y Belinda.

Visiblemente sorprendida, Julieta Cazzucheli, nombre de la rapera argentina, dijo que los paralelismos que hacen entre ellas le parecían cargados de malicia y que, contrario a lo que muchos señalan, ella no tiene nada en contra de la cantante de ‘Las 12′.

Incluso, aseguró que ella creció escuchando su música y que la admira por la amplia trayectora de Belinda, que además de cantante, es actriz, diseñadora y empresaria.

“Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia. Ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía. Yo a su música le tengo muchísimo respeto, me encantan muchas de su discografías y la gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto”, mencionó.

Cazzu agregó que, en realidad, ella no ponía atención a lo que la gente y algunos medios publican, por lo que no se ha sentido incómoda. “A la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas, en realidad”, finalizó con el tema.