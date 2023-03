José Ángel Bichir confesó romance con Belinda: ‘Firmé un acuerdo de confidencialidad’

El actor José Ángel Bichir aseguró que tuvo una relación con la cantante Belinda, pero no puede hablar de los detalles ya que firmó un acuerdo de confidencialidad.

Fue durante la alfombra roja de la presentación de la serie de HBO Max Mariachis que el hijo de Odiseo Bichir dijo que, motivado por el amor, accedió a la petición del entorno de la cantante. Todo inició a raíz de una molestia por una nota en donde supuestamente había negado el vínculo.

“Aseguran que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda; eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto a eso porque firme un contrato de confidencialidad (…) Insisto, no quiero tener demandas”, contó a la periodista Berenice Ortiz.

Ambos se conocieron durante la infancia como parte del elenco de la telenovela Amigos por siempre y volvieron a coincidir recientemente con las grabaciones del programa Divina comida. “Uno es noble con las personas, amoroso, la he conocido desde hace muchísimo tiempo, me comporté como un caballero siempre y nunca hice público nada”.

“Nunca he negado cuando me preguntaron sobre una relación porque no lo haría, porque soy un ser que me gusta hablar con la verdad, me gusta que la verdad siempre salga a la luz (…) Yo digo ‘eso es difamación, ¿no?’ eso está mal porque yo no dije jamás eso; nunca lo negué realmente”, agregó.

José Ángel Bichir se declara team Belinda

El también intérprete fue cuestionado por la prensa sobre su opinión de un posible embarazo de Christian Nodal –exprometido de Belinda– con la rapera argentina Cazzu.

“No es nada mi amigo, al contrario. Yo estoy a favor del team Belinda, obviamente, entonces (de) Nodal no tengo buenas referencias, pero lo considero buen artista, buen cantante, me gustan las canciones que hace”.

Además, consideró un “desmadre” la ruptura. “Es un relajo, te puedo decir que también le deseo suerte, que esté bien con esta mujer porque de pronto se descontrolan las situaciones y él es muy joven y talentoso, pero por el lado de Belinda él no creo que se haya portado muy bien que digamos”.