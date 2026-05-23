Felipe Calderón ‘explota’ contra la FGR por citatorio a Maru Campos: ‘Cobardes, hipócritas’

Calderón sale en defensa de Maru Campos tras investigación por agentes de la CIA. (Cuartoscuro | Archivo)

Felipe Calderón, expresidente de México, criticó que la Fiscalía General de la República (FGR) citara a María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, para comparecer respecto a la investigación sobre la presencia de agentes de la CIA en territorio nacional.

El exmandatario hizo referencia a casos de políticos de Morena que presuntamente mantienen vínculos con el crimen organizado, pero contra quienes, aseguró, no existen carpetas de investigación en instituciones mexicanas.

“Cobardes e hipócritas: esconden y protegen a los criminales de su partido y persiguen judicialmente a quienes sí combaten el crimen”, escribió Calderón junto con mensajes de respaldo para la gobernadora.

También sostuvo que la entrega del citatorio por parte de agentes de la FGR representa una prueba de cómo las instituciones están al “servicio de la delincuencia, no de los ciudadanos”.

La investigación contra el gobierno de Maru Campos deriva de una presunta violación a la Ley de Seguridad Nacional por permitir la participación de agentes extranjeros en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio.

La legislación establece que únicamente las instituciones federales poseen atribuciones para acordar relaciones con agencias extranjeras y autorizar el ingreso de agentes para participar en actividades de seguridad.

Tras la revelación sobre la presunta injerencia de la CIA en Chihuahua, Maru Campos aseguró que se trata de una persecución derivada del desmantelamiento del narcolaboratorio.

Además, negó haber coordinado o autorizado la participación de agentes de la CIA en Chihuahua.

FGR cita a Maru Campos a comparecer

La Fiscalía General de la República citó a comparecer a Maru Campos este sábado 23 de mayo.

Ministerios públicos de la FGR acudieron al mediodía al Patio Central de Gobierno del Estado para entregar formalmente el citatorio.

La gobernadora de Chihuahua deberá presentarse ante la FGR el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas, según el documento entregado.

“Aquí estoy dando la cara, recibiéndolo, una feliz casualidad (...). Lamento que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses”, comentó frente a los agentes de la FGR.

Además, cuestionó si Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, recibió un citatorio tras los señalamientos de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos.

Las declaraciones de Maru Campos provocaron una respuesta de la FGR, institución que afirmó que Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros siete funcionarios de Sinaloa también fueron citados a comparecer.

“Con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevistas”, se lee en una tarjeta informativa.