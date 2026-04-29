¿Agentes de la CIA se fotografiaron en narcolaboratorio de Chihuahua? Fiscalía aclara la imagen

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua desmintió la veracidad de una fotografía en la que presuntamente aparecían agentes de la CIA que participaron en un operativo contra el crimen organizado.

Un medio de comunicación de circulación nacional difundió una imagen en la que señalaba a cuatro personas como supuestos agentes de la CIA, de los cuales dos fallecieron junto con Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, y otro agente de la misma dependencia.

La fotografía fue desmentida por las autoridades, que aseguraron que las personas que aparecen en el retrato pertenecen a la AEI. Además, identificaron a cada uno de los elementos que posaban.

“Las personas, en el orden señalado en la publicación, son: 1. Pedro Román Oseguera Cervantes; 2. Manuel Genaro Méndez Montes; 3. César Alejandro V. U.; 4. Javier Gerardo M. M.; 5. José Alfredo J. Q.; 6. Ricardo T. G. y 7. Karina M.G.”, aclaró la Fiscalía.

La institución chihuahuense hizo un llamado para no especular con “informes no corroborados” y favorecer el desarrollo de la investigación sobre lo ocurrido el 18 de abril.

Apuntan a Pedro Román Oseguera Cervantes como enlace con la CIA

La indagatoria sobre lo ocurrido con el ingreso de agentes de la CIA a México podría llegar a un callejón sin salida.

Wendy Paola Chávez, fiscal de la unidad especial que investiga la presencia de ciudadanos extranjeros en el operativo para desmantelar un narcolaboratorio, confirmó que en total fueron cuatro agentes y que Pedro Román Oseguera era el único con conocimiento de su presencia.

El principal problema de la versión oficial que impulsan las autoridades de Chihuahua es que Pedro Román Oseguera falleció, por lo que no podrá defenderse y será necesario presentar pruebas sobre el presunto enlace extraoficial con la agencia estadounidense.

En tanto, el gobierno federal informó que uno de los agentes fallecidos ingresó al país con motivos de turismo y el segundo con visado diplomático.

Fiscal de Chihuahua dimite por caso CIA

César Jáuregui Moreno renunció a su cargo como titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ante las declaraciones e inconsistencias surgidas tras conocerse la intervención de agentes de la CIA en México.

“Es mi deber reconocer que, respecto a los hechos que han trascendido en torno a la presencia de personas extranjeras, que se identificaron como presuntos funcionarios extranjeros, la información con la que contamos inicialmente y que compartí con la opinión pública, era inconsistente y ameritaba una investigación para conocer en detalle su participación”, dijo en conferencia de prensa.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la renuncia del funcionario no es motivo para detener las investigaciones y subrayó la importancia de aclarar qué sucedió ese día.