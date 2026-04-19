Muere Pedro Oseguera Cervantes, titular de investigación en Chihuahua y 2 agentes de EU en accidente de auto

Autoridades de México y EU lamentaron el fallecimiento de los agentes mexicanos y estadounidenses que murieron en un accidente de auto en la localidad de Morelos.

Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Manuel Genaro Méndez, agente de dicha institución, y dos agentes de la Embajada de Estados Unidos, murieron la madrugada de este domingo 19 de abril en un accidente vehicular.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó el fallecimiento de los funcionarios, que ocurrió durante el cumplimiento de su deber, y luego de que regresaran de un operativo contra el crimen organizado, tras la destrucción de narcolaboratorios clandestinos en el municipio de Morelos.

De acuerdo con Quadratín, los hechos ocurrieron en la carretera que va de Morelos a la localidad de Guanochi cuando perdieron el control del vehículo y se desbarrancó. Se desconoce si detrás del accidente hubo un hecho de violencia vinculado con algún cártel que opera en Chihuahua.

Pedro Román Oseguera Cervantes era titular de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. (Facebook: Fiscalía de Chihuahua)

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, confirmó el fallecimiento de dos agentes estadounidenses, que eran miembros de la Embajada.

“Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus seres queridos”, escribió Johnson en redes sociales.

El embajador estadounidense aseguró que el fallecimiento de los funcionarios en Chihuahua son un “solemne recordatorio” de los riesgos a los que se enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses que se dedican a proteger a las comunidades.

Sin embargo, este hecho “fortalece nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente”.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, también lamentó el fallecimiento de Pedro Román Oseguera Cervantes, y aseguró que su fallecimiento, junto con el de Manuel Genaro Méndez, fueron mientras trabajaban “por la paz y la seguridad de los chihuahuenses.”

La mandataria mandó su pésame a familiares y pidió pronto consuelo.

Manuel Genaro Méndez fue el agente de investigación que falleció en un accidente en Chihuahua. (Facebook: Fiscalía de Chihuahua)

La Fiscalía de Chihuahua informó que el operativo del fin de semana derivó en el hallazgo de seis laboratorios clandestinos, presuntamente operados por el crimen organizado, donde se elaboraban drogas sintéticas.

Tras labores de inteligencia de tres meses, entre el 17 y 18 de abril la Fiscalía, la Agencia Estatal de Investigación y el Ejército desplegaron un operativo para localizar y destruir las instalaciones.

En los lugares encontraron contenedores, hornos, depósitos, cilindros de gas y miles de litros de precursores con los que presuntamente fabricaban las drogas fueron encontrados en el lugar.