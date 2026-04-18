Detienen a ‘El Bukanas’ en Puebla, líder huachicolero del Triángulo Rojo, tras 10 años prófugo

XALAPA, VERACRUZ., 23MAYO2018.- El gobernador de la entidad Miguel Ángel Yunes Linares sostuvó un encuentro de seguridad para tratar el robo a trenes en el estado. Tras concluir la reunión Yunes Linares anuncio una recompensa a quien proporcione información para dar con el paradero de Roberto de los Santos de Jesús, alias "El Bukana", presunto líder de la célula delictiva Sangre Nueva Zeta, señalados como responsables de los robos y afectaciones a las vías en la zona ferroviaria de 300 kilómetros entre el puerto de Veracruz y Acultzingo. FOTO: ALBERTO ROA /CUARTOSCURO.COM

Puebla - Después de una década prófugo, fue detenido Roberto de los Santos, ‘El Bukanas’, por marinos en el municipio de Chignahuapan, donde se escondía y seguía operando diversos delitos, entre ellos, robo de combustible. Era objetivo prioritario en Puebla y Veracruz.

Fue en trabajo conjunto las fuerzas federales y estatales lograron la captura del señalado delincuente tras un operativo que se llevó a cabo en la zona limítrofe entre Puebla e Hidalgo, en el municipio de Chignahuapan, donde el líder huachicolero fue finalmente cercado tras años de evadir a la justicia.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal revelan que el debilitamiento de su estructura fue clave: desde la captura de su suegro en Veracruz hasta la reciente detención de su principal mano derecha y operador financiero.

También lo fue la ejecución de figuras clave en su entorno, como el sobrino de su lugarteniente Federico Medel, había dejado al capo vulnerable y en medio de una guerra interna entre grupos antagónicos.

‘El Bukanas’ fue el mayor líder de robo de hidrocarburo en la zona conocida como el Triángulo Rojo y la Sierra Norte de Puebla. Su historial delictivo no se limitó al “huachicol”; también se le vincula con el asalto a trenes, secuestros, extorsiones y el homicidio de múltiples elementos policiales y militares.

A finales de febrero logró escapar de un operativo en Chignahuapan tras un enfrentamiento armado, gracias a una red de ´halcones´ que hoy, finalmente, fue superada por el uso de inteligencia tecnológica.

Tras su detención, ‘El Bukanas’ fue trasladado bajo un intenso dispositivo de seguridad hacia instalaciones federales. Las autoridades activaron una alerta máxima en las regiones serranas y el centro del estado ante posibles reacciones de parte del grupo delictivo.