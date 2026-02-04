Hallan cadáver de ‘El Curro’ líder huachicolero, al interior de un auto en Hidalgo

El cadáver de 'El Curro' fue localizado al interior de un vehículo en Hidalgo.

Un hombre identificado con las iniciales G. E. T., alias “El Curro”, señalado como presunto líder delictivo en la región de Tula de Allende, Hidalgo fue localizado sin vida al interior de un vehículo con múltiples impactos de arma de fuego, sobre la carretera estatal Michimaloya–Xijay de Cuauhtémoc, en el municipio de Tula de Allende.

El hallazgo ocurrió tras un reporte al 911, lo que provocó la movilización inmediata de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).

Al arribar al lugar, los agentes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

¿De qué se le acusaba a ‘El Curro’?

De acuerdo con información oficial, el hombre estaba presuntamente vinculado con delitos de alto impacto, entre ellos el robo de hidrocarburo y la distribución de narcóticos en la zona Tula–Tepeji, considerada estratégica por la incidencia criminal.

La escena fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y aseguraron indicios balísticos que serán integrados a la carpeta de investigación.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) informó que en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, se desplegó un operativo de seguridad en distintos puntos del municipio para reforzar la vigilancia y prevenir nuevos hechos de violencia.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni se ha dado a conocer el móvil del ataque.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.