Detienen a líderes turísticos en Acapulco: Extorsionaban a personas para poder trabajar en playas

Los 11 detenidos presionaban a los trabajadores turísticos en Acapulco con privarlos de la libertad.

11 personas relacionadas con extorsiones en playas de Acapulco, Guerrero, fueron detenidas, incluido Jesús ‘N’, presunto líder del grupo criminal.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que realizaron nueve cateos tras una serie de denuncias anónimas y labores de inteligencia para dar con los presuntos responsables de las extorsiones.

Entre los detenidos están líderes del Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos de Acapulco señalados de “lucrar con el miedo y la violencia”. Siete de ellos cuentan con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada.

En los operativos fueron encontradas armas de fuego, drogas, documentación relevante y equipos tecnológicos que servirán para las investigaciones y así delegar responsabilidades.

Las autoridades también llamaron a la ciudadanía a observar las fotos de los detenidos y denunciarlos, “con la garantía de absoluta seguridad en sus denuncias”.

¿Cómo operaba la red de extorsión a trabajadores turísticos en Acapulco?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el grupo criminal exigía cuotas a prestadores de servicios turísticos para que pudieran trabajar en las playas y zonas de alta afluencia en la costa Miguel Alemán.

Fueron identificados luego de que se implementaran vigilancias fijas, móviles y discretas en los inmuebles, derivado de denuncias ciudadanas y líneas de investigación previas en las que se identificaron los domicilios en los que operaban los presuntos delincuentes.

Jesús ‘N’ sería el responsable de organizar al grupo criminal a través de la extorsión a trabajadores turísticos de Acapulco, amenazas, privación ilegal de la libertad y despojo.

Otros de los detenidos son:

Marco Antonio ‘N’.

Javier ‘N’.

Benito ‘N’.

Antonia ‘N’.

Nancy ‘N’.

Arturo ‘N’.

Liliana ‘N’.

Lorelei ‘N’.

Abad ‘N’.

Julio César ‘N’.

Todos ellos fueron remitidos al Ministerio Público, donde se espera que se determine su situación legal en los próximos días. Por ahora no hay información que confirme que formen parte de alguno de los cárteles que operan en Guerrero.