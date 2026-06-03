Mar de fondo en Acapulco deja 4 muertos en 4 días; autoridades emiten alerta por fuerte oleaje

Autoridades de Acapulco han realizado 10 rescates durante el fin de semana, cuando se iniciaron a sentir los efectos del mar de fondo.

El fenómeno de mar de fondo que afecta a las playas del puerto de Acapulco, en Guerrero, ha dejado un saldo de cuatro personas fallecidas por ahogamiento en los últimos cuatro días.

El primer incidente ocurrió el pasado sábado 30 de mayo, cuando inició el fuerte oleaje. Aquel día, un hombre ingresó al mar en la playa Caletilla y murió ahogado al no poder salir debido a las condiciones adversas.

El segundo caso se registró el lunes 1 de junio en el muelle del Club de Yates, ubicado en el fraccionamiento Las Playas. En ese punto, el capitán de una embarcación privada cayó al mar y falleció por ahogamiento.

Ese mismo día, en la playa Icacos, dos mujeres fueron arrastradas por la corriente tras ingresar al mar. Una de ellas murió en el lugar, mientras que la otra fue rescatada con vida y trasladada en estado grave al Hospital General de El Quemado, donde permanece bajo atención médica.

El hecho más reciente ocurrió este martes en la playa El Morro. Un turista originario de la Ciudad de México ingresó al mar para rescatar a su hijo de 10 años, quien estaba siendo arrastrado por el oleaje. El menor logró ser puesto a salvo, pero el hombre se desplomó en la franja de arena y murió.

Versiones preliminares señalan que la causa del fallecimiento podría estar relacionada con una posible congestión alimentaria combinada con un infarto.

Ante esta serie de incidentes, la Promotora de Playas reiteró el llamado a turistas y residentes a extremar precauciones, respetar las banderas de advertencia, evitar ingresar al mar con oleaje elevado y no nadar después de ingerir alimentos o bebidas alcohólicas.

¿Qué es el mar de fondo y cómo se produce?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenpred) define el mar de fondo como un “oleaje largo y continuo generado por tormentas en el mar que se desplaza a lo largo del océano Pacífico.

Detalla que este fenómeno puede ocurrir todo el año, especialmente de mayo a noviembre, y afecta principalmente los estados de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

A diferencia de un tsunami, este fenómeno no es provocado por sismos, sino por sistemas meteorológicos que se desarrollan lejos del litoral. Además de generar oleaje más constante, puede ocasionar olas de gran tamaño, incremento en el nivel del mar y corrientes con fuerte capacidad de arrastre.

Si bien el mar de fondo contribuye a la mezcla y reciclaje natural de las aguas marinas, también representa un riesgo para turistas, pescadores y embarcaciones menores. Por ello, el Cenapred recomienda: