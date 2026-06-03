Península de Yucatán ‘arderá’: Prevén para este jueves 4 de junio calor intenso... con lluvias fuertes

Así estará el clima en la Península de Yucatán este jueves 4 de junio.

La Península de Yucatán vivirá un jueves 4 de junio con calor intenso y clima inestable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes, por una circulación ciclónica y la onda tropical número 4. Esto elevará las temperaturas, pero también traerá precipitaciones importantes. La población debe estar atenta a los avisos oficiales.

¿Qué temperaturas máximas se esperan hoy en la Península?

Mérida, Yucatán, espera una mínima de 21°C y máxima de 38°C. Sus municipios registrarán temperaturas actuales de 28.8°C. El cielo estará nublado, con viento de 11 km/h. Se anticipa una jornada muy cálida en la capital yucateca, mostrando un contraste con otras zonas de la península.

En Quintana Roo, Cancún y Chetumal esperan entre 25°C y 31°C, con cielo despejado y viento de 17 km/h. Tulum tendrá una mínima de 23.7°C y máxima de 32°C, con cielo nublado. Playa del Carmen prevé de 23.3°C a 32°C y cielo despejado. Los municipios de Tulum y Playa del Carmen registrarán valores actuales alrededor de los 28°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias en la Península de Yucatán?

Un temporal de lluvias fuertes afectará la Península de Yucatán hoy. El SMN indica que una circulación ciclónica y la onda tropical número 4 son los principales factores. Se prevén lluvias muy fuertes en Campeche y Yucatán, y fuertes en Quintana Roo. Estas condiciones pueden venir con descargas eléctricas y vientos intensos, por lo que se recomienda precaución.

La probabilidad de lluvia es alta en varias zonas, a pesar de la baja humedad. Los vientos, aunque moderados, pueden intensificarse con las tormentas. Estas lluvias podrían causar deslaves, inundaciones y reducir la visibilidad. Se anticipa que las condiciones afecten la movilidad y las actividades al aire libre en toda la Península de Yucatán.

¿Cómo estará el clima en la Península los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:jueves 4 de junio: Máxima de 36°C, Mínima de 22°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.viernes 5 de junio: Máxima de 39°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.sábado 6 de junio: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 13 km/h.

El temporal de lluvias seguirá esta semana en la Península y el sureste. La interacción de sistemas atmosféricos mantendrá la inestabilidad. Las temperaturas máximas subirán hacia el fin de semana, llegando hasta los 39°C. Se aconseja a la población estar atenta a los avisos del SMN, ya que las lluvias intensas pueden causar afectaciones importantes.

¿Cómo protegerse del calor y las lluvias en la Península?

Ante el calor intenso, es vital mantenerse hidratado. Se debe beber agua constantemente y evitar el sol entre las 11:00 y las 16:00 horas. Usar protector solar y ropa ligera de colores claros ayuda a mitigar los efectos. Proteger a niños y adultos mayores es prioridad. Estas precauciones son clave para prevenir golpes de calor.

Debido a las lluvias, es prudente llevar paraguas o impermeable al salir, sobre todo en las tardes. Revisar techos y desagües en casa ayuda a prevenir encharcamientos. Si se conduce, se debe hacer con precaución y reducir la velocidad por la visibilidad reducida. Estar informado sobre el clima cada día permite planificar mejor las actividades.

Fuente: CONAGUA.

¿Afectará el clima las actividades en la Península?

El calor y las lluvias afectarán actividades al aire libre y el transporte. Eventos masivos podrían reprogramarse. La navegación menor podría restringirse por vientos y oleaje. Para información y alertas, se recomienda consultar las redes sociales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil local. La prevención es clave para la seguridad de todos.

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