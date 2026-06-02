Eliazar Mas, regidor de Morena en Tulum, presume viaje en jet privado y desata polémica por ‘lujos’

Eliazar Mas, regidor de Morena en Tulum, presume viaje en jet privado. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: @eliazar_mas/Shutterstock)

Eliazar Mas Kinil, tercer regidor de Tulum, Quintana Roo, presumió un viaje en jet privado y se convirtió en blanco de críticas por contravenir los principios de austeridad que promueve Morena.

En redes sociales se difundió una grabación en la que aparece Eliazar Mas, además de otros lujos que rodean al funcionario encargado de impulsar estrategias para mitigar las afectaciones económicas en este destino turístico.

Medios locales destacaron los reclamos por la falta de resultados del regidor y una gestión insuficiente frente a los problemas que enfrenta la actividad turística del municipio.

¿Quién es Eliazar Mas?

De acuerdo con información del gobierno de Tulum, Eliazar Mas Kinil preside la Comisión de Turismo, Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, cuya función consiste en diseñar planes de competitividad, mantener vínculos con hoteleros y dictaminar presupuestos antes de su votación.

Por el cargo que desempeña, recibe un salario mensual de 70 mil pesos, según la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, en su declaración patrimonial no aparece alguna actividad privada adicional.

Sus datos curriculares indican que su máximo grado de estudios es secundaria, sin formación académica de nivel superior.

Datos curriculares de Eliazar Mas Kinil, regidor de Morena que viajó en un jet privado. (Gobierno de Tulum)

Eliazar Mas es hermano de Víctor Mas Tah, quien fungió como presidente municipal de Tulum durante el periodo 2018-2021.

Crisis del sector turístico en Tulum

Lo que hasta hace algunos años era el destino más codiciado del Caribe mexicano y un imán para el turismo internacional, ahora enfrenta una de las crisis más severas de su historia.

Detrás de sus playas, la especulación inmobiliaria, las políticas locales excluyentes, la inseguridad y el impacto ambiental provocado por el sargazo conformaron una combinación de factores que derivó en una caída de la actividad turística.

Mariel Zúñiga explicó en noviembre de 2025 que el deterioro de Tulum es resultado directo de la falta de planeación y del apetito de la industria turística e inmobiliaria.

En el artículo ‘Tulum, un ejemplo de lo que no se debe hacer’, publicado en El Financiero, señaló que el crecimiento inmobiliario rozó el mil por ciento. Esta situación provocó la existencia de más de 10 mil residencias vacías y una caída en los precios de los inmuebles de entre 15 y 40 por ciento.

En este contexto, durante este año la temporada de sargazo comenzó de manera anticipada y con una intensidad inusual. La Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) reportó la recolección de más de dos mil toneladas de la macroalga apenas al inicio de la temporada de recale.

Las playas de Quintana Roo enfrentan un “semáforo rojo”, indicador de una acumulación excesiva de sargazo que genera malos olores e impide las actividades recreativas en el mar.