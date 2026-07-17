Taylor Farms ‘le hace fuchi’ a lechuga mexicana: Advierte que la retirará de EU por ‘diarrea explosiva’

El proveedor de productos agrícolas Taylor Farms anunció que retirará del mercado estadounidense toda la lechuga iceberg procedente del centro de México, luego de que una granja de esa región se vinculara con un brote de parásitos causantes de diarrea que ha enfermado a miles de personas en Michigan y estados vecinos.

Taylor Farms ha declarado que su filial mexicana está retirando voluntariamente el producto basándose en la información proporcionada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

“Si bien el rastreo realizado por la FDA indica que una granja independiente específica, que representa menos del 1 por ciento del suministro de lechuga iceberg de Estados Unidos, es la fuente potencial del brote de diarrea, hemos retirado toda la lechuga iceberg de la región de forma indefinida”, dijo la compañía.

Añadió que ningún otro producto de Taylor Farms se ve afectado por la retirada del mercado y que sus kits de ensalada de marca propia que se venden en los supermercados no contienen lechuga iceberg.

Lechuga mexicana, posible causa del brote de ‘diarrea explosiva’

La retirada del producto confirma que la lechuga es una posible causa del creciente brote de diarrea grave que llevó a Taco Bell a retirar este ingrediente de algunos restaurantes esta semana. Las autoridades sanitarias estadounidenses vincularon el jueves las enfermedades con la lechuga rallada en los establecimientos de Taco Bell y señalaron a un único proveedor, sin mencionar a Taylor Farms.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU han confirmado casos de enfermedad en 34 estados. Las cifras de contagios reportadas por los departamentos de salud estatales suelen ser más altas, ya que los estados generalmente cuentan con información más actualizada sobre las tendencias de la enfermedad. Michigan, el estado con los niveles de infección más altos, había registrado más de 5 mil casos hasta el 17 de julio.

La ciclosporiasis, causada por la ingestión de un parásito microscópico, puede provocar diarrea intensa, fatiga y náuseas. Los síntomas suelen aparecer hasta dos semanas después de la ingestión del parásito, lo que dificulta rastrear el origen de la enfermedad.

Un hombre de Ohio demandó el jueves a un franquiciado de Taco Bell, alegando que la empresa es responsable de su enfermedad relacionada con la ciclosporiasis.

En 2024, Taylor Farms retiró del mercado lotes de cebollas amarillas producidas en una planta de Chicago a raíz de un brote mortal de E. coli vinculado a hamburguesas de McDonald’s que enfermó a más de 100 personas en 14 estados.

En aquel momento, McDonald’s declaró que había dejado de comprar cebollas tanto a la planta procesadora como a la granja donde se cultivaban. La cadena de comida rápida también suspendió temporalmente la venta de sus hamburguesas Quarter Pounder.

Según CNN, la lechuga de Taylor Farms procedente de México también estuvo relacionada con un brote de ciclosporiasis en 2013.

Fundada en 1995 en el Valle de Salinas, California, Taylor Farms cuenta con más de 20 mil empleados y vende sus productos en los principales supermercados de Estados Unidos, además de abastecer a restaurantes y otros proveedores de servicios de alimentación.

La empresa se autodenomina «el principal productor mundial de ensaladas y alimentos frescos y saludables» en su sitio web y cuenta con instalaciones de producción en Estados Unidos, Canadá, México y Europa Occidental.

Taylor Farms afirmó que colabora con “cientos” de agricultores familiares. Entre sus marcas se encuentra Earthbound Farm, que adquirió en 2019.

El fundador Bruce Taylor ayudó a establecer el Centro para la Seguridad de los Productos Agrícolas en la Universidad de California Davis.