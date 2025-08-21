¿Para qué sirve tomar agua de lechuga?

El agua de lechuga se puede preparar con un poco de jugo de limón y pepinos para realzar su sabor. (Foto: Shutterstock)

Desde el agua de piña con perejil hasta la de jamaica con romero, forman parte de las bebidas saludables más comunes, pero, ¿alguna vez has escuchado hablar del agua de lechuga?

Preparada como una infusión o como un jugo con pepino y limón, la bebida con lechuga se suele recomendar por sus presuntos beneficios en la salud, además hay quienes afirman que beberla antes de ir a la cama, ayuda a dormir mejor.

Si tú estás pensado en ir por los ingredientes para hacer el agua fresca, antes debes saber que no todo lo que se dice sobre la bebida es 100 por ciento cierto e incluso, no existe demasiada evidencia científica que respalde los beneficios del agua de lechuga.

¿Cuáles son los beneficios del agua de lechuga?

Antes de presentarte lo que ha encontrado la ciencia, debes tener en cuenta que los estudios que se han hecho son específicamente sobre la lechuga y no sobre el agua de la verdura.

Además, el portal especializado en salud Cleveland Clinic afirma que “el agua de lechuga no tiene beneficios concretos para la salud, pero no hay nada de malo en intentarlo”.

Posiblemente cuenta con nutrientes

La lechuga cuenta con un buen aporte nutricional, el portal WebMD explica que aunque existen diversos tipos de lechuga y cada una de ellas aporta diferentes componentes, la mayoría cuenta con vitamina A, junto con pequeñas cantidades de vitamina C y hierro.

Cleveland Clinic agrega que la lechuga forma parte de los alimentos ricos en fibra y en vitamina K, aunque recomienda el uso de la roja o la verde, ya que pueden “contener de seis a veinte veces más vitamina A, vitamina K y luteína”.

La lechuga es un alimento rico en nutrientes, sin embargo, se desconoce si estos son los mismos cuando se prepara en agua. (Foto: Unsplash)

La dietista Susan Campbell agrega que “los colores más oscuros de la lechuga la hacen aún más atractiva” cuando se habla de nutrición.

¿El agua de lechuga ayuda a dormir mejor?

Uno de los principales motivos por los cuales se toma el agua de lechuga es debido a que se piensa que hacerlo ayudará a mejorar la calidad del sueño, tal como sucede con la idea de que tomar el té de manzanilla con canela ayuda a dormir.

Al respecto, Cleveland Clinic explica que esta idea se fundamenta en que se cree que la lactucina, un líquido lechoso presente en la lechuga, tiene propiedades sedantes, sin embargo, no se ha probado científicamente.

Un estudio publicado en la revista científica Food Science Biotechnology es uno de los pocos que han analizado los efectos de la lechuga en el sueño, pero se realizó en roedores.

Aunque encontró un efecto positivo, Michael Breus, psicólogo clínico, comentó para Everyday Health que la investigación solo hizo una comparación entre dos tipos de lechuga, no entre roedores a los que se les dio el extracto y a quienes no.

La lechuga posiblemente promueve una buena hidratación, aunque no sustituye el agua natural. (Foto: Unsplash)

Por lo tanto, con estos datos no es posible determinar si la lechuga contribuyó al sueño de los ratones, ya que a todos se les suministro la verdura.

Jackie Newgent, dietista registrada, agrega para Everyday Health que no es ideal tomar el agua de lechuga antes de acostarse, debido a que es un líquido.

“Beber demasiado líquido justo antes de acostarte puede interrumpir el sueño, ya que podrías necesitar ir al baño una o dos veces en mitad de la noche”, agrega, por lo que posiblemente tiene más puntos en contra que a favor.

¿El agua de lechuga ayuda con la hidratación?

La lechuga por sí misma es una buena fuente de hidratación. WebMD afirma que el 95 por ciento de la verdura está compuesta por agua, lo que posiblemente contribuye a mantenerse hidratado.

Tomar suficientes líquidos es importante, debido a que el agua contribuye a mantener la temperatura en niveles normales, la salud de los riñones, lubrica y amortigua las articulaciones y protege los tejidos sensibles, de acuerdo con Mayo Clinic.

Al respecto, la Kidney Foundation indica que lo ideal es beber agua natural, pero si te resulta aburrido tomarla de esta manera, recomienda infusionarla, por lo cual, la lechuga podría ser una alternativa ocasional.

¿El agua de lechuga tiene antioxidantes?

Cleveland Clinic explica que las lechugas son una buena fuente de antioxidantes, entre los cuales se encuentran antocianinas (principalmente en la lechuga roja), así como dos componentes del grupo de los carotenoides: la luteína y el betacaroteno.

“El cuerpo transforma el betacaroteno en vitamina A, necesaria para una buena visión y un sistema inmunitario sano”, explica la nutricionista Susan Campbell para el portal especializado en salud.

La lechuga roja y la verde son las variedades que cuentan con más vitaminas, minerales y antioxidantes. (Foto: Unsplash)

Los antioxidantes también son importantes para una buena salud al combatir a los radicales libres, los cuales son moléculas inestables que pueden causar daños en el ADN aumentando los factores de riesgo del cáncer, indica el Instituto Nacional del Cáncer.

¡Ojo! Aunque se han encontrado ciertos beneficios de comer lechuga, se desconoce si estos son los mismos cuando la verdura se consume en forma de agua, para demostrarlo, son necesarios más estudios.

¿Cómo hacer agua de lechuga? La receta para prepararla

Si lo que buscas es una vida saludable y conseguir todos los beneficios de la lechuga, lo mejor será que la agregues a tus comidas en lugar de remojarla en agua caliente: “De esa manera obtendrás todos los nutrientes”, afirma la dietista Julia Zumpano.

Para extraer la mayor cantidad posible de las vitaminas, minerales y fibra de la lechuga, te recomendamos prepararla como un jugo y no como una infusión, ya que las verduras crudas conservan más nutrientes que cocidas, explica Cleveland Clinic. Para ello necesitarás:

4 hojas de lechuga lavadas y desinfectadas

1 litro de agua

½ pepino (opcional)

2 limones (opcional)

Lo único que debes hacer es llevar todos los ingredientes a la licuadora y molerlos con ½ litro de agua, en caso de ser necesario, agrega un poco más. Cuando esté lista, añade el jugo al agua restante.

¿Es seguro beber agua de lechuga?

WebMD explica que comer lechuga es seguro para la mayoría de las personas, además, no se trata de un alérgeno común, no obstante, se debe desinfectar cuidadosamente antes de comerla.

El portal Health indica que este paso no se debe saltar, puesto que en ocasiones la lechuga está contaminada con bacterias como la E. coli, norovirus, Listeria , Salmonella y Cyclospora .