¿Qué pasa si tomo té de manzanilla con canela en la noche?

¡A gritar ‘salud’ esta noche... pero con tecito de manzanilla y canela! En la busca de un estilo de vida más saludable, las infusiones se atraviesan en el camino de las personas como alternativas a otras bebidas que no son ideales para algunos organismos si se toman antes de dormir, por ejemplo, leche, chocolate o café.

En la diversidad de opciones para tomar antes de ir a la cama hay de todo: romero, lavanda, valeriana, cúrcuma, aunque dos de las preferidas son la manzanilla y la canela, además de su sabor, también tienen posibles beneficios para la salud, ¿y te conviene mezclarlas? Spoiler: sí.

Beneficios de la infusión antes de dormir: ¿Para qué sirve tomar té de manzanilla con canela?

Ese sabor floral con un toque intenso se conforma por dos ingredientes que se han usado en la medicina tradicional desde hace cientos de años, en ambos casos son saludables y ricos en nutrientes y antioxidantes, una buena adición a la dieta cotidiana para la mayoría de las personas.

El té de manzanilla posee diversas propiedades que lo colocan como una de las mejores infusiones para dormir bien. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

La manzanilla (Matricaria recutita, Chamomilla recutita) es una hierba aromática de la familia de las asteráceas, cuyo origen puede rastrearse en Europa, existe la alemana y la romana.

En tanto, la canela es originaria de la India y proviene de árboles llamados canelos, se usa en moles, galletas, repostería y bebidas, es bastante recurrida en los remedios, pero hay varios tipos y de ello depende su potencial. Las dos más comunes son:

Canela verdadera de Ceilán (Cinnamomum zeylanicum): sabor ligero, de Sri Lanka y Madagascar, más cara, pero con más antioxidantes benéficos. En la rama se observan capas finas.

(Cinnamomum zeylanicum): sabor ligero, de Sri Lanka y Madagascar, más cara, pero con más antioxidantes benéficos. En la rama se observan capas finas. Canela cassia o canela china (Cinnamomum aromaticum): sabor dulce, color oscuro intenso, popular y económica, proveniente de China y el sudeste asiático. El pero con esta variedad es que tiene más cumarina, compuesto que si te excedes puede ser tóxico, causar reacciones alérgicas o daños al hígado.

No se ha probado que estas plantas sean un tratamiento médico y hay mucho por aprender al respecto, sin embargo, gracias a sus propiedades es probable que veas algunos beneficios y en ello se destaca la calidad del sueño.

Hay quienes prefieren tomar té de canela por las noches. (Foto: Especial)

Ayuda a inducir el sueño

La manzanilla es uno de los mejores tés para beber antes de dormir, Healthline destaca que se utiliza con frecuencia para dicho fin por sus efectos sedantes: se ha visto que mejora la calidad del sueño, pero se sigue estudiando su efectividad contra el insomnio.

Además, nutrióloga Beth Czerwony describe en un artículo de Cleveland Clinic que esta bebida floral contiene apigenina, un antioxidante que induce el sueño y produce somnolencia: “actúa básicamente como un tranquilizante suave. Esos sorbos realmente te ayudarán a dormir”.

El National Institutes of Health (NIH) destaca que algunas investigaciones consideran que el suplemento (no el té) podría ayudar contra la ansiedad.

En cuanto a la canela, no suele aparecer entre las infusiones destacadas para tomar en la noche, pero no contiene cafeína, por lo cual no alterará tu ciclo del sueño y puede mezclarse con manzanilla.

Se tienen algunos indicios sobre los potenciales de la canela: un estudio en animales en la revista Acta Medica Academia (2022) encontró que el extracto aumenta los niveles de serotonina y melatonina, los cuales reducen el insomnio, pero hace falta más investigación.

La manzanilla es una de las infusiones recomendadas para beber antes de dormir. (Foto: Especial / El Financiero).

Promueve una rutina antes de acostarse

Czerwony considera muy importante el uso de las infusiones como parte de la fitoterapia para ayudar a conciliar el sueño. ¿Y eso con qué se come?

Bueno, la experta cita estudios en los que se ha mostrado que muchos de los efectos sedantes de los remedios con hierbas son porque interactúan con neurotransmisores del cerebro con efectos calmantes y para disminuir la hiperactividad (relacionada con ansiedad, el estrés y el miedo).

Así que hay plantas que promueven esto por sus componentes, pero también hay algo más relacionado con el comportamiento y la higiene del sueño.

Por ello, si tienes problemas para dormir, Czerwony aconseja hacer una rutina (apagar el celular, la televisión, un baño de agua caliente) en la que incluyas un té caliente para prepararte para un sueño reparador.

La canela es una especia que aparece en varios remedios caseros, no tiene cafeína y es apta para beber en la noche. (Fotoarte: Alan Unterberger / El Financiero).

Efectos secundarios de tomar té de canela con manzanilla antes de dormir

Ambas se consideran plantas saludables y aptas para la mayoría de las personas, pero Cleveland hace el apunte de que si sueles levantarte a orinar varias veces en la noche, es mejor que tomes la infusión al menos un par de horas antes de ir a la cama, para que no interrumpas tu sueño.

El principal problema podría ser con altas cantidades durante periodos prolongados:

Altas dosis de canela pueden causar: problemas gastrointestinales, reacciones alérgicas, daños al hígado, úlceras .

. Opta por canela Ceilán , pero si no la sabes distinguir o no la tienes a la mano, no entres en pánico, “en la mayoría de los casos, el consumo de canela Cassia no aporta suficiente cumarina como para causar problemas significativos”, dice NIH.

, pero si no la sabes distinguir o no la tienes a la mano, no entres en pánico, “en la mayoría de los casos, el consumo de canela Cassia no aporta como para causar problemas significativos”, dice NIH. Consulta a un médico antes de consumir remedios con canela en estos casos: durante el embarazo, lactancia o en menores de edad; personas con enfermedades del hígado, cardiacas o diabetes; si tomas medicamentos como paracetamol y estatinas.

Mucha manzanilla ocasiona efectos secundarios poco comunes : náuseas, mareos, reacciones alérgicas (en especial si eres alérgico a plantas parecidas como ambrosía, crisantemos, caléndulas o margaritas).

: náuseas, mareos, reacciones alérgicas (en especial si eres alérgico a plantas parecidas como ambrosía, crisantemos, caléndulas o margaritas). No se sabe qué tan segura es la manzanilla para personas embarazadas, durante la lactancia, en personas con enfermedades hepáticas o renales.

El uso más popular de la manzanilla es para tratar afecciones del estómago, aunque no todo se ha probado. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

Otras propiedades de la manzanilla y la canela

Según el NIH y Healthline, la manzanilla también tiene potenciales beneficios para:

Combatir afecciones gastrointestinales (malestar estomacal, gases y diarrea).

Contra la inflamación.

Se estudia su efecto para favorecer el control del azúcar en sangre.

En tanto, la canela:

Podría ayudar a bajar el azúcar.

Contra problemas gastrointestinales.

Se estudia su efecto para regular el colesterol y lípidos relacionados, pero faltan más estudios.

Contra la inflamación.

Podría aliviar dolores menstruales.

El té de canela es un remedio popular para malestares del estómago, aunque también tiene contraindicaciones. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Cómo hacer té de manzanilla con canela?

Esta bebida es una buena alternativa a otras más calóricas como el café con leche, además de que es muy sencillo de preparar:

En una taza de agua hirviendo agrega una cucharadita de manzanilla fresca o seca y una ramita de canela.

y una ramita de canela. Deja reposar por 10 minutos.

Pasa por un colador y sirve caliente.

Puedes agregar miel

Evita el azúcar, puedes optar por una cucharadita de miel: Medical News Today destaca que este ingrediente tiene antioxidantes saludables (fitoquímicos, flavonoides y ácido ascórbico) y Mayo Clinic añade que puede aliviar síntomas de problemas digestivos.