¿Qué tan efectiva es la canela para bajar de peso?

¿Te recomendaron tomar canela en ayunas para bajar de peso? Este ingrediente, que se presenta en varias preparaciones de repostería y aguas frescas, se utiliza en algunos remedios caseros con el objetivo de adelgazar; sin embargo, su resultado podría no ser lo esperado.

La canela es una de las muchas especias, como el jengibre, cúrcuma y clavo de olor, que se encuentran en las alacenas de las cocinas mexicanas y se emplean en infusiones o combinaciones para buscar una mejoría para la salud.

A diferencia del jengibre y gingseng, la canela no es una raíz, sino que se trata de la corteza de un árbol que se puede conseguir en polvo o ramas enrolladas. Una de sus características, además de su dulce olor, es que tiene dos tipos principales:

Canela cassia: La versión de la especia con altos niveles de cumarina, un compuesto químico cuya ingesta en grandes cantidades resulta tóxica para el organismo.

Canela Ceilán: El tipo del ingrediente con bajos niveles de cumarina.

El sitio especializado de Healthline recomienda que, al consumir canela, se opte por la tipo Ceilán.

Hay quienes toman canela en remedios por sus posibles beneficios. (Foto: Especial)

¿Cómo se utiliza la canela para bajar de peso?

Por medio de redes sociales, hay personas que recomiendan tomar té de canela o combinaciones con clavo de olor, hoja de laurel y ciruela pasa, para producir un efecto de adelgazamiento en el organismo por su contenido en antioxidantes.

Sin embargo, la realidad es que no hay evidencia que demuestre que tomar canela en infusiones en ayunas, ayude al cuerpo a bajar de peso, pero sí contiene un posible efecto para reducir los niveles de azúcar en la sangre.

Aunque la evidencia continúa siendo escasa, Healthline señala que la canela podría reducir los niveles de glucosa en la sangre cuando se utiliza en dosis que oscilan entre 1 y 6 gramos, pero no se especifican los alcances de este posible beneficio.

La canela ayuda a las complicaciones de las personas con diabetes. (Foto: Shutterstock)

Web MD comenta que este resultado de la canela, especialmente si se consume después de comer, podría ayudar al metabolismo del cuerpo, pero la realidad es que se requieren más investigaciones que corroboren los resultados.

En el caso específico del té de canela, al ser una bebida baja en calorías y libre de cafeína, puede ser útil para sustituir a otras con un mayor número calórico como los refrescos, bebidas energizantes, jugos, entre otros.

¿Para qué sí sirve la canela?

La canela es una especia que contiene antioxidantes, asociados con la disminución del estrés oxidativo de las células, vitamina B y K; sin embargo, al solo consumirse una pequeña cantidad, estos elementos no hacen una diferencia significativa en el organismo.

Además de aromatizar los alimentos, la canela se utiliza en varios remedios por sus posibles beneficios, estos son algunos de ellos.

Propiedades antiinflamatorias

Según Healthline, en diferentes ocasiones, la canela se ha estudiado por su efecto antiinflamatorio que ayuda al organismo a curar heridas y batallar contra infecciones.

“Los antioxidantes (provenientes de la canela) ayudan a amortiguar los radicales libres... y por defecto, puede ayudar a reducir la inflamación”, explicó la especialista Amy Goodson al sitio de Eat this, not that.

La canela tiene varios beneficios a la salud, como la posible reducción del azúcar en la sangre. (Foto: Shutterstock)

Podría mejorar la sensibilidad a la insulina

Healthline menciona que, debido a sus posibles propiedades para reducir los niveles de azúcar en la sangre, la canela podría mejorar la sensibilidad a la insulina, una de las hormonas encargadas de transformar los alimentos en energía.

A pesar de ello, se necesitan más estudios que confirmen este beneficio de la canela en el organismo.

Otros efectos que se siguen estudiando

El portal de Medical News Today cuenta con un listado con los posibles resultados positivos de un consumo moderado de canela que se continúan estudiando y cuyas pruebas aún no se demuestran por completo en humanos:

Prevenir Alzheimer : Estudios en animales y canela han tenido resultados prometedores.

: Estudios en animales y canela han tenido resultados prometedores. Reducir efectos en comidas con un alto contenido en grasa

Reducir el riesgo de padecer cáncer : Solamente se ha comprobado en un estudio con extracto de canela y cardamomo.

: Solamente se ha comprobado en un estudio con extracto de canela y cardamomo. Prevenir la esclerosis múltiple: Aún no hay evidencia que confirme los alcances del efecto.

La canela es una especia que acompaña bebidas como el café y el agua de horchata. (Foto: Shutterstock)

“Los estudios realizados en personas no apoyan claramente el uso de la canela para ningún problema de salud”, puntualiza el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos (NCCIH, por sus siglas en inglés).

Es por ello que la canela no debería utilizarse como sustituto de medicinas o tratamientos.

¿Qué pasa si tomo mucha canela?

Más allá de los posibles beneficios de la canela y sus preparaciones, se debe mantener un consumo moderado de la especia para evitar sus efectos secundarios.

Estos son algunos de los resultados negativos de la canela, de acuerdo con Medical News Today:

Daño al hígado: La cumarina, en exceso, puede dañar las funciones de uno de los órganos más importantes en el cuerpo.

de uno de los órganos más importantes en el cuerpo. Interactuar con medicamentos : El consumo de canela, en personas que toman medicinas anticoagulantes o para tratar la diabetes, podría resultar en interacciones negativas.

: El consumo de canela, en personas que toman medicinas anticoagulantes o para tratar la diabetes, podría resultar en interacciones negativas. Llagas en la boca: Healthline señala que algunas personas han experimentado llagas en la boca por un consumo excesivo de canela.

Debido a que los estudios alrededor de la canela continúan siendo escaso, no hay una recomendación oficial sobre su ingesta. Web MD explica que, de acuerdo a algunos especialistas, lo mejor sería mantener un consumo por debajo de media a una cucharada (menos de 4 gramos).