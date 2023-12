¿Para qué sirve tomar canela en ayunas?

Endulzar el café, aromatizar platillos o acompañar al agua de horchata son algunos de los usos que se le da a la canela, una especia que también se encuentra en remedios caseros cuyo objetivo es mejorar aspectos de la salud.

La canela es una especia que proviene de la corteza de un árbol conocido como canelo, el cual se caracteriza por sus dos presentaciones: pequeñas ramas enrolladas o en polvo. También se encuentra en suplementos.

Al igual que el jengibre y la cúrcuma, en temporadas de frío, hay quienes añaden este ingrediente a remedios caseros como infusiones por sus supuestos efectos contra de malestares como los resfriados y la gripe.

La canela tiene varios beneficios a la salud, como la reducción del azúcar en la sangre. (Foto: Shutterstock)

¿Qué pasa si tomo té de canela?

De acuerdo con Medical News Today, la canela es una fuente de vitamina B, K, y antioxidantes que se presenta en diferentes tipos, los cuales se diferencian por sus valores nutricionales. Healthline señala a las siguientes versiones como las principales, de lo cual dependen sus efectos:

Canela cassia: es la versión más popular y económica de la especia que contiene altos niveles de cumarina, un compuesto químico que en exceso puede dañar al organismo .

. Canela Ceilán: se le conoce también como la canela ‘verdadera’ y contiene bajos niveles de cumarina, también tiene más antioxidantes.

La canela es una de las especias más populares en la cocina. (Foto: Shutterstock)

La canela se acostumbra tomar con las intenciones de controlar el azúcar en la sangre, bajar de peso y evitar el riesgo de padecer problemas crónicos, pero ¿qué tan ciertos son estos efectos?

Propiedades antiinflamatorias

Según Healthline, las propiedades antioxidantes de la canela se han estudiado por sus posibles efectos antiinflamatorios en el cuerpo para tratar infecciones.

De igual manera, se ha visto que la especia puede ayudar a tratar cortes en el tejido del organismo; sin embargo, para ambos resultados se necesitan más estudios que los corroboren.

El consumo de canela puede tener algunos beneficios. (Foto: Wikimedia Commons)

Posibles efectos en la azúcar en la sangre

Hay quienes señalan a la canela de reducir los niveles de azúcar en la sangre, un efecto que se sigue estudiando y que no se ha corroborado completamente.

Medical News Today comparte que hay resultados prometedores en estudios de animales con la canela de Cassia.

Asimismo, Healthline comparte que en estudios con humanos, algunos resultados demostraron que el consumo de canela podría aumentar la sensibilidad a la insulina, lo que a su vez reduce el riesgo de padecer diabetes tipo II; sin embargo, la evidencia continúa siendo escasa sobre este efecto y sus alcances.

No ayuda a bajar de peso

Hay quienes toman remedios, como té de canela o preparaciones con la especia, para adelgazar; sin embargo, la realidad es que no hay evidencia que demuestre que la canela ayuda al cuerpo a perder peso, ni aunque se combine con miel, cúrcuma o jengibre.

La canela es una especia que acompaña bebidas como el café y el agua de horchata. (Foto: Shutterstock)

No cura ninguna enfermedad

A pesar de que la canela es vista como un ingrediente lleno de beneficios para el organismo, el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos (NCCIH, por sus siglas en inglés) asegura lo siguiente:

“Los estudios realizados en personas no apoyan claramente el uso de la canela para ningún problema de salud”.

Medical News Today agrega que, en la mayoría de casos, las personas solo utilizan pocas cantidades de canela en la preparación de sus platillos, por lo que la posibilidad de que haya beneficios por sus valores nutricionales es baja.

¿Qué beneficios tiene la canela en ayunas o en la noche?

Algunos de los remedios con canela señalan que se debe de tomar en ayunas o en ciertas horas del día para mejorar sus efectos, pero no hay suficiente evidencia que respalde esta noción.

En el caso del té, debido a que es una bebida sin cafeína, Healthline asegura que se puede beber en cualquier momento del día, siempre y cuando sea con moderación.

La canela puede provocar irritación. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Cuándo no debes tomar canela?

No hay suficiente evidencia sobre los beneficios a la salud de la canela en general, pero un consumo excesivo de la especia produce efectos secundarios en el organismo:

Daño al hígado : Medical News Today señala que el exceso de cumarina se asocia con problemas hepáticos.

: señala que el exceso de cumarina se asocia con problemas hepáticos. Problemas de coagulación : La cumarina también podría afectar la forma en la que la sangre del cuerpo coagula la sangre.

: La cumarina también podría afectar la forma en la que la sangre del cuerpo coagula la sangre. Llagas : Healthline señala que en ciertos casos, el consumo excesivo de canela, ha provocado llagas en la boca.

: señala que en ciertos casos, el consumo excesivo de canela, ha provocado llagas en la boca. Hay ciertos grupos que se deberían alejar del consumo de la canela, como durante el embarazo o lactancia, quienes toman medicamentos para tratar el azúcar en la sangre, anticoagulantes o para tratar problemas cardiovasculares.

Esto se debe a que aún no hay suficiente evidencia de los efectos que podría provocar la canela en aquellas personas o la interacción con las medicinas.

Existen ciertos grupos de personas que deberían evitar la canela. (Foto: Especial)

¿Cuánta canela tomar al día?

Debido a que no hay suficientes investigaciones, no existe una recomendación oficial sobre cuánta canela se debería consumir por día.

“Es importante tener en cuenta que la dosis efectiva es de 1 a 6 gramos o alrededor de 1/2 a 2 cucharaditas al día, que es mucha canela”, asegura la especialista Amy Goodson en conversación con la plataforma de Eat this, not that.

A pesar de ello, Web MD menciona que la mejor forma de evitar los efectos secundarios de la canela, en adultos saludables, es mantener el consumo por debajo de una cucharada de té.

En el caso de que tipo de canela consumir, Healthline aconseja optar por la Ceilán para evitar los efectos secundarios que surgen de la cassia por su alto contenido en cumarina.