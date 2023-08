Café con miel o azúcar: ¿Con qué es más saludable endulzar?

¿Ya sabes con qué endulzar el café? Aparte del azúcar refinada, existen otros ingredientes como la miel que pueden cambiar el sabor amargo de la bebida con cafeína, ¿pero tiene alguna ventaja?

El café es una bebida que proviene de la infusión de agua con unas semillas molidas de nombre homónimo. Al ser una de las más populares en todo el mundo, hay diversas formas de darle un sabor diferente, aunque hay unas más saludables que otras.

Aparte de endulzar algunos tipos de té, la miel también se suele combinar con café. (Foto: Shutterstock)

¿Para qué sirve tomar café con miel?

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, la miel es una sustancia comestible que producen las abejas a partir del néctar y las flores. Este ingrediente se utiliza por su sabor dulce en diversos platillos, especialmente para endulzar bebidas como ciertos tipos de té.

El sitio de Healthline, especializado en temas de salud, comenta que agregar miel al café podría ser beneficioso. Esto se debe que, a diferencia de la azúcar, este elemento que proviene de las abejas contiene vitaminas, minerales y antioxidantes.

La miel proviene de las abejas y cuenta con un fuerte sabor dulce. (Shutterstock)

Incluso, el especialista Jesse Feder dijo a Eat this, not that, revela que no es tan dañina como otros endulzantes: “Los estudios han descubierto que, debido a su mayor contenido en fructosa (refiriéndose a la miel), su consumo no eleva tanto el azúcar en sangre”.

Aunque hay quienes aseguran que esta combinación puede ayudar a bajar de peso, no hay evidencia de que la miel y el café en conjunto tengan este tipo de propiedad.

Asimismo, la miel natural no contiene ningún tipo de azúcares añadidos o colorantes que pueden ser dañinos para la salud del cuerpo; sin embargo, este ingrediente cuenta con algunas contradicciones.

Desventajas de tomar café con miel

Healthline explica que, aunque la miel contiene un valor nutricional beneficioso, las pocas cantidades que se agregan al café podrían no ser suficientes para aprovechar sus efectos.

Altera el sabor

Al igual que el café, la miel contiene un sabor característico; sin embargo, en su caso se trata de una sensación dulce.

Según Healthline, el sabor de la miel depende del tipo de polen del que está hecha, puede alterar la forma en la que sabe el café de una manera más significativa que otros ingredientes. Lo recomendable es agregar pocas cantidades a la bebida con cafeína.

Agregar grandes cantidades de miel al café puede afectar su sabor. (Foto: Shutterstock)

Agrega calorías al café

El café es una bebida que, aparte de ser una fuente de cafeína, se caracteriza por casi no tener calorías cuando se prepara sin ingredientes añadidos.

El portal de Healthline agrega que la miel también se compone por grandes cantidades de azúcar, por lo que agregarlo excesivamente o habitualmente al café puede cambiar su valor nutricional hacia uno que no beneficie del todo al cuerpo.

El consumo excesivo de azúcar se asocia con un aumento de peso, riesgo de padecer diabetes y problemas cardiovasculares.

El café es una bebida que es recomendable tomar sin ingredientes extra. (Foto: Shutterstock)

¿Con qué es mejor endulzar el café?

Si bien, la miel es una forma más saludable que el azúcar refinada para endulzar el café, siempre va a ser más saludable sin ningún ingrediente extra.

Estas son algunas alternativas a los endulzantes para tu taza:

Canela

Cocoa

Cacao en polvo