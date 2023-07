¿Qué tan efectivo es el jengibre para bajar de peso? Estos son los beneficios de tomarlo

¿Qué tomas en las mañanas o antes de dormir? La alimentación cotidiana está llena de ingredientes que a veces forman parte de remedios populares como agua con limón, una cucharada de aceite de oliva en ayunas, vinagre o un ajo crudo. Algunos funcionan para lo que prometen, otros no tanto, ¿pero qué pasa con el famoso jengibre?

El jengibre es una planta originaria de la India y Malasia, es un pariente de la cúrcuma, el cardamomo y el galangal. Es un tubérculo de sabor picante y aromático que se utiliza fresco, en infusiones, para aromatizar bebidas, para el ginger ale, en polvo, confitado en azúcar, en pastelería, galletas, postres, además de como condimento para varios guisados.

Como remedio, cobra especial relevancia en temporada de frío, mezclada con jugo de naranja, como un shot para reforzar el sistema inmune, aunque el resto del año también circula en la cocina como una bebida que ayuda a controlar el peso corporal. Esto es lo que se sabe de sus potenciales efectos en el organismo.

El jengibre ayuda a fortalecer el sistema inmune. (Shutterstock)

¿Qué tan bueno es el jengibre para bajar de peso?

El jengibre se ha estudiado por sus efectos para el control de peso, según Healthline, hay estudios que coinciden en que ingerir jengibre como suplemento ayuda a reducir:

El peso corporal

La proporción cintura-cadera

La proporción cadera en personas con sobrepeso u obesidad.

Además de que se le atribuye el sentir saciedad por más tiempo, no obstante, es necesaria más investigación.

La razón parece ser por su potencial para reducir la inflamación, además de sus compuestos gingeroles y shogaoles, los cuales ayudan a digerir más rápido los alimentos, sin embargo, no funciona ‘milagrosamente’ por sí sola, esto es en combinación con una alimentación equilibrada y ejercicio.

La nutrióloga Michelle Hyman dice a Eat this, not that: “La raíz de jengibre puede suprimir el apetito y acelerar el metabolismo y, por lo tanto, contribuir a la pérdida de peso “.

El jengibre se ha investigado por sus propiedades para bajar de peso. (Shutterstock)

¿Para qué sirve tomar jengibre con limón?

Una infusión de jengibre suele mezclarse con té verde y hasta con un poco de limón, ya que este fruto se ha investigado por sus posibles efectos para mantener la saciedad, por lo cual se cree que esta combinación da un impulso extra.

Si bien esta propiedad del limón para bajar de peso se sigue investigando, esta bebida combinada puede ser muy sana:

Tiene vitamina C

Ayuda a mantenerte hidratado

Podría dar la sensación de saciedad durante más tiempo.

“Tome una bebida saludable de jengibre y limón dos o tres veces al día para aprovechar al máximo las propiedades hidratantes y supresoras del apetito del jengibre y el limón”, dice Healhline.

El jengibre y el limón es una combinación saludable. (Foto: Shutterstock).

Beneficios del jengibre

Muchos de los efectos positivos en el cuerpo del jengibre vienen del gingerol, un compuesto con efectos antiinflamatorios y antioxidantes.

Emma Slattery, dietista clínica de Johns Hopkins Medicine, dice que el gingerol beneficia la velocidad en la que los alimentos salen del estómago y continúan a lo largo del proceso digestivo:

“Comer jengibre favorece una digestión eficiente, por lo que los alimentos no permanecen tanto tiempo en el intestino.”

Estos son varios de los beneficios de este tubérculo:

Antioxidante: evita el desgaste de las células.

Ayuda a prevenir daños cardiovasculares.

Mantiene estables los niveles de azúcar en la sangre.

Ayuda a combatir infecciones

Mejora la sensación de náuseas causadas por la quimioterapia, después de la cirugía o matutinas por el embarazo.

Disminuye los dolores menstruales

Ayuda a tener una buena digestión: reduce la fermentación, el estreñimiento y otras causas de hinchazón y gases intestinales.

Salud cardiovascular.

Antiinflamatorios: Slattery precisa que este tubérculo tiene más de 400 compuestos naturales, algunos antiinflamatorios, aunque se requieren más estudios para ver si comerlo mejora la salud de personas con afecciones como la artritis reumatoide o la inflamación respiratoria.

Ayudar a prevenir el dolor muscular después de hacer ejercicio, dice Eath this, not that.

¿Cómo tomar jengibre?

Hay varias maneras de incorporar este ingrediente a una alimentación cotidiana, según Healthline, se puede beber una o dos veces al día:

Infusión de jengibre con un poco de limón.

Infusión de jengibre con té verde.

Jugo de jengibre molido con limón, miel y agua.

Jengibre en polvo mezclado con agua.

Personas que no deben ingerir jengibre

Según Eath this, not that, también se venden suplementos de jengibre, pero su uso requiere recomendación médica; además, una alta dosis de jengibre concentrado puede afectar la coagulación de la sangre, aumentar la producción de ácido estomacal o interactuar con algunos medicamentos.

Healhline agrega que si bien el jengibre es saludable para la mayoría de las personas, puede haber efectos secundarios como estreñimiento y flatulencia.

Además de que se podría ver un aumento de bilis de la vesícula biliar, “los médicos son prudentes a la hora de recomendarlo a personas que padecen enfermedades de la vesícula biliar”.

Aunque es capaz de quitar las náuseas de personas embarazadas, dicho sitio dice que hay un vacío sobre lo que se sabe en el uso en esa situación, se recomienda consultar a un médico.

El Poder del Consumidor sugiere evitarlo cuando: