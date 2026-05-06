Muere Ted Turner, fundador de CNN, primer canal de noticias 24 horas, a los 87 años

Ted Turner, empresario que revolucionó las noticias con la fundación de la cadena CNN, murió a los 87 años, informó la empresa este miércoles 6 de mayo.

CNN confirmó el fallecimiento del directivo con base en información de la empresa Turner Enterprises.

Ted Turner padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo, informó en 2018. Desde entonces prácticamente desapareció de la vida pública.

¿Qué cadenas de televisión y equipos deportivos tenía Ted Turner?

Pocos magnates de los medios tuvieron una carrera tan turbulenta y variada, o persiguieron sus pasiones de manera tan pública, como el hombre cuyos apodos incluían Captain Outrageous y The Mouth of the South.

Mientras lanzaba bromas y comentarios que entretenían y escandalizaban por igual, creó cadenas de televisión por cable como Cartoon Network, TBS y Turner Classic Movies, además de CNN, el primer canal de noticias 24 horas del mundo; compró a los Bravos de Atlanta de la MLB y a los Halcones de Atlanta de la NBA; y se casó y divorció de la estrella de Hollywood Jane Fonda.

Ganó el premio al Navegante del Año más veces que cualquier otra persona y fue capitán del equipo que defendió exitosamente la Copa América en 1977.

Ferviente conservacionista, se convirtió en uno de los mayores propietarios privados de tierras en Estados Unidos, con alrededor de 2 millones de acres (unas 809 mil hectáreas) en ocho estados, además de más de 45 mil bisontes.

Como filántropo, prometió donar mil millones de dólares a la Organización de las Naciones Unidas en 1997. “Si tuviera un poco de humildad, sería perfecto”, dijo.

La compra de Ted Turner que le costó su fortuna

La adquisición por 8 mil millones de dólares de Turner Broadcasting System por parte de Time Warner en 1996 terminó costándole el control de su imperio y, posteriormente, su propio empleo.

Time Warner fue vendida a America Online en 2001, y Turner se convirtió en el mayor accionista individual de la nueva compañía y en vicepresidente. Sin embargo, una vez que estalló la burbuja de internet y pocos de los beneficios prometidos de la fusión se materializaron, el valor de las acciones de Turner se desplomó en 7 mil millones de dólares, borrando gran parte de su fortuna.

Turner criticó abiertamente a los altos ejecutivos de la empresa antes de renunciar a su cargo en 2003. Permaneció como director hasta 2006, mientras vendía su participación en Time Warner.

En 2016, Time Warner anunció la venta del imperio mediático que él ayudó a construir, incluidas las cadenas CNN y TBS a AT&T por 85 mil 400 millones de dólares. CNN se convirtió posteriormente en un blanco frecuente del presidente Donald Trump, quien califica a la cadena como creadora de noticias falsas.

La industria de noticias que Ted Turner ayudó a crear enfrentó nuevos desafíos ante el abandono de la televisión por cable por parte de consumidores que migraron hacia alternativas digitales como Netflix y Amazon. Su fortuna estaba estimada en 2 mil 800 millones de dólares.

Turner prosperaba tomando riesgos, tanto personales como financieros. Sus brillantes ojos azules, pronunciado mentón y cabello castaño rojizo —que se volvió plateado con los años— lo convirtieron en una figura magnética para el sexo opuesto, aunque su falta de moderación le generó problemas en numerosas ocasiones. Durante sus dos primeros matrimonios hizo pocos esfuerzos por ocultar relaciones extramaritales.

¿Qué es la demencia con cuerpos de Lewy?

De acuerdo con la Clínica Mayo, este tipo de demencia es la segunda más común en el mundo por detrás del Alzheimer.

La institución explica que el origen de la demencia con cuerpos de Lewy viene de depósitos de proteínas en las células nerviosas del cerebro que afectan a regiones relacionadas con la memoria y el movimiento.

La Clínica Mayo destaca que las personas que padecen demencia con cuerpos de Lewy pueden experimentar alucinaciones, problemas de atención, rigidez, dificultad para caminar, entre otros síntomas.