Michael J. Fox reacciona a noticia falsa de su muerte: ‘Enciendes la televisión y CNN lo está informando’

La muerte de Michael J. Fox fue mencionada por la cadena CNN, pero todo resultó ser falso y fue desmentido por el propio actor de Volver al futuro, quien aseguró que se enteró del anuncio al encender la televisión.

Todo se originó luego de que el medio compartiera un video en sus plataformas digitales y en su canal con el título “Recordando la vida del actor Michael J. Fox”, lo cual generó confusión entre sus seguidores.

Como respuesta, Fox publicó un mensaje en su cuenta de Threads para desmentir la información sobre su supuesta muerte.

“¿Cómo reaccionas cuando enciendes la televisión y CNN informa sobre tu muerte? (Opción) A) cambias a MNSBC, o como se llamen ahora, B) te echas agua hirviendo en el regazo, si duele no pasa nada, C) llamas a tu esposa, con suerte estará preocupada pero tranquila, D) te relajas, esto pasa una vez al año, E) te preguntas ‘¿qué demonios?’“.

Finalmente, que se encontraba en buen estado y “vivo”, por lo que ninguno de sus fans tenía motivos para preocuparse.

Una noche antes de la difusión de la noticia, el actor de Volver al futuro estuvo con el elenco de la serie Shrinking en el Paley Fest de Los Ángeles, donde participa como invitado especial junto a Harrison Ford, estrella de la primera trilogía de Star Wars.

El fallecimiento también fue desmentido por el representante de Fox, quien aseguró que el actor se encontraba “en buenas condiciones y dando entrevistas”.

El actor Michael J. Fox desminitó su muerte. (Foto: EFE / David Swanson)

¿Qué dijo CNN acerca de la muerte de Michael J. Fox?

“Cada semana, entraba en nuestros hogares a través de la pequeña pantalla como Alex P. Keaton, en Lazos de familia, finalmente, en la gran pantalla como Marty McFly en Back to the Future, pero tuvo un tercer acto fascinante como enfermo de Parkinson y defensor de la investigación con células madre“, se escuchaba al narrador en el video transmitido en CNN, según Entertainment Weekly.

De acuerdo con la publicación, varios seguidores del actor se preocuparon por el anuncio e incluso enviaron mensajes donde lamentaron su supuesto fallecimiento.

Momentos después de la transmisión del material audiovisual, un representante de CNN ofreció disculpas por lo ocurrido.

“El reportaje se publicó por error; lo hemos retirado de todas nuestras plataformas de manera inmediata, nos disculpamos con Michael J. Fox y con toda su familia”, compartió la revista People.

¿Qué enfermedad tiene Michael J. Fox?

Michael J. Fox fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 1991. Sus primeros síntomas fueron dolor y espasmos musculares, aunque lo mantuvo en secreto hasta 1998, cuando finalmente lo hizo público.

En el año 2000 creó una fundación dedicada a la investigación de este padecimiento, el cual lo ha llevado en ocasiones a utilizar una silla de ruedas, pero no de manera permanente.

¿Qué es la enfermedad de Parkinson?

La enfermedad de Parkinson es un trastorno del sistema nervioso que afecta principalmente las células encargadas de controlar el movimiento del cuerpo.

Este padecimiento degenerativo puede comenzar con temblores leves en una o ambas manos, un pie o la mandíbula. También puede provocar rigidez, lentitud de movimiento y problemas de equilibrio.

Conforme avanza, pueden presentarse síntomas como:

Temblores en distintas partes del cuerpo, principalmente en las extremidades

Movimientos lentos

Rigidez muscular

Postura encorvada

Pérdida de movimientos automáticos, como parpadear, sonreír o mover los brazos al caminar

Cambios en el habla, como menor volumen o lentitud

Dificultad para escribir

Ansiedad

Estreñimiento

Alteraciones del sueño

De acuerdo con Mayo Clinic, existen tratamientos que ayudan a controlar los síntomas de la enfermedad de Parkinson.