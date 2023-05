¿‘Volver al futuro’ tendrá una secuela?: ‘Una cuarta película podría suceder’

¿Volveremos al futuro Marty? Una de las trilogías más populares de la década de los ochenta del siglo pasado es protagonizada por los actores Michael J. Fox y Christopher Lloyd.

Se trata de la saga de Volver al futuro que sigue las aventuras del protagonista Marty Mcfly y el Doctor Emmett Brown. Ambos personajes viajan en el tiempo utilizando una máquina que se encuentra dentro de un DMC DeLorean.

La primera de las tres cintas salió en 1985 y desde entonces ha cautivado a miles de personas. En diferentes ocasiones, el elenco de la franquicia se ha reunido para recordar la producción; sin embargo, hay fanáticos que especulan sí llegará una nueva entrega a la pantalla grande.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd protagonizaron 'Volver al Futuro' en 1985. (Foto: Instagram / @realmikejfox)

¿Habrá Volver al futuro 4?

En los últimos años, varias franquicias han regresado a cines y a los servicios de streaming con secuelas y spin-offs. Tal es el caso de producciones como And Just Like That, continuación de Sex and The City (1998), y la segunda parte de Beetlejuice.

Es por ello que algunos fanáticos de Volver al Futuro se han cuestionado la posibilidad de una cuarta entrega que continué la saga; sin embargo, hasta la fecha no se ha revelado si hay planes de continuar la historia de viajes en el tiempo.

En 2020, en Nueva York, dio inició un musical de nombre homónimo a la primera película que narra los mismos eventos con canciones de los compositores Alan Silvestri y Glen Ballard.

¿Qué han dicho los actores sobre Volver al Futuro 4?

El pasado 15 de mayo, en una entrevista con el medio Variety, el actor que interpreta a Marty McFly (Michael J. Fox) dio su opinión sobre la posibilidad de un nuevo proyecto de Volver al Futuro.

“No soy un fanático... hagan lo que quieran, es su película. Ya me pagaron”, explicó el actor estadounidense quien también reveló que los creadores originales (Bob Gale y Robert Zemeckisde) la saga no estarían interesados en continuar la historia:

“Creo que Bob y Bob han sido muy inteligentes al respecto. No creo que sea necesario reiniciarlo porque ¿vas a aclarar algo? ¿Vas a encontrar una forma mejor de contar la historia? Lo dudo”. Asimismo, reveló que tras finalizar la tercera entrega existió la posibilidad de una cuarta película, pero en aquel entonces comenzó a presentar los síntomas del Parkinson que padece.

Michael J. Fox habló sobre la franquicia de 'Volver al Futuro'. (Foto: Instagram / @realmikejfox)

“Yo estaba en las primeras fases del Parkinson en ese momento, así que no sé si hubiera querido asumirlo. Justo después de que la tercera parte le fuera bien, podría haber habido conversaciones al respecto, pero nunca me involucré en ellas”.

Asimismo su coprotagonista Christopher Lloyd, aseguró al mismo medio que podría existir la posibilidad de que el universo de Volver al Futuro regrese de alguna manera:

“Me encantaría hacer una secuela, pero creo que Bob Zemeckis y Steven Spielberg sentían que habían contado la historia en los tres episodios, pero si alguien tiene una idea brillante que justifique una cuarta película podría suceder”.

En otras ocasiones que se ha reunido todo el elenco, entre ellos la actriz Lea Thompson y el actor Thomas F. Wilson, han bromeado sobre la posible llegada de una cuarta entrega; sin embargo, no se ha concretado ningún proyecto.