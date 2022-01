‘And Just Like That’: Critican la serie por su representación de la comunidad india

Cuando anunciaron que habría una secuela de la icónica serie ‘Sex and the City’, la nostalgia de toda una generación se reavivó y esperaban con ansias el 9 de diciembre pasado para su estreno en HBO Max. El nombre de esta secuela se llama ‘And Just Like That’ y, a pesar de que las expectativas eran altísimas, en las últimas semanas ha recibido diversas críticas.

Desde las acusaciones hacia Chris Noth por abuso sexual, la ausencia de Kim Cattrall (Samantha Jones pa’ los cuates) en esta nueva producción después de haber participados en las seis temporadas de Sex and the City y, ahora, por su último capítulo, donde retoman algunas costumbres de la India.

En el sexto capítulo de And Just Like That, llamado ‘Diwali’, abordan una tradición propia de la India (celebrada por hindués, sijs y jainistas, excepto en algunos estados del este) llamada precisamente Diwali (también Divali, Deepavali, Deepawali o ‘Festival de las luces’).

¿Qué se hace en el Diwali?

Durante los cincos días que dura esta festividad, celebran con banquetes, fuegos artificiales, renovación de guardarropa, limpieza profunda y reuniones familiares el triunfo del bien sobre el mal y la luz sobre la oscuridad; también se le considera el marco de nuevos comienzos.

Bueno, regresando a la serie... En este capítulo podemos observar a la popular Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) asistiendo a una celebración familiar de su amiga Seema (Sarita Choudhury), de origen indio. Carrie recibe una explicación sobre el Diwali, además de que se tratan temas como el matrimonio y el papel de la mujer dentro de la sociedad india.

Todo mal con ‘And Just Like That’

Después de que se transmitiera el capítulo en HBO Max, las reacciones y críticas de los usuarios en redes sociales (sobre todo Twitter) no se hicieron esperar. La comunidad india alzó al voz al decir que no les pareció la forma en que abordaron la celebración del Diwali, además de considerarlo solo un pretexto para que el personaje de Seema tuviera razón de ser cuando bien podrían haberla introducido de otra forma en la historia y no únicamente como ‘guía turística’ o ‘maestra’.

Pero no solo eso, también confundieron algunas prendas típicas de la India al momento de ‘mostrárselas’ a la protagonista; lo que ‘le enseñaron’ a Carrie en el capítulo fue un Sari (vestido tradicional) cuando realmente era una Lehenga (falda tradicional).

También se consideró que la forma en que mostraron el matrimonio en la India fue por demás estereotipada, ya que al parecer el presonaje de Seema seguiría reproduciendo la idea de que, en este país, el matrimonio es muy importante para la realización personal de la mujer, algo con lo que los internautas, sobre todo de origen indio, no están de acuerdo. Hasta el momento no hay ningún comentario por parte de la producción para aclarar la situación.