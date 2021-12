‘And Just Like That’: Carrie Bradshaw vuelve con nostalgia en el tráiler de la nueva serie

La serie 'And just like that', revival de 'Sex and the City', se estrena el 9 de diciembre (Foto: YouTube HBO Max)

Sarah Jessica Parker está de vuelta con el icónico personaje de ‘Carrie Bradshaw’ en el tráiler final de And Just Like That, el revival de Sex and the City, en donde junto a Kristin Davis y Cynthia Nixon conquistará las calles de Nueva York, aunque ya no a sus 30 años sino disfrutando de la mediana edad.

La nostalgia no se hace esperar luego de que más de diez años pasaran después de la última entrega –en una película- de la exitosa serie estrenada en 1998 con seis temporadas. Esta vez serán diez episodios dirigidos por Michael Patrick King, los primeros dos disponibles el 9 de diciembre en HBO Max, los que nos pondrán al corriente de la vida de estas mujeres.

“Mientras más vivo, más descubro que si tienes buenas amigas en tu esquina, todo es posible. Después de todos estos años y todos los cambios, soy más fuerte ahora”, dice Carrie en el adelanto. Poco a poco, los personajes comienzan a resurgir. Los hijos adolescentes de Charlotte, Stanford Blatch y la aparición de ‘Mr. Big’, la inolvidable pareja de Carrie: “Recuerdo cuando guardabas tus suéteres en la estufa”, le dice.

Los viejos amores y amistades de Carrie, Miranda y Charlotte también están presentes con personajes como Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler y Willie Garson a los que se suman la incursión de Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker y Karen Pittman. La ausencia de Kim Cattrall, debido a sus problemas con Sarah Jessica Parker, será solventada con el exitoso paso del personaje de Samantha por Londres.

Ahora más maduras, prometen emprender nuevas aventuras que exploren la forma en la que han evolucionado a través de los años para encontrarse a sí mismas y afrontar las dificultades de la vida, como sus propias inseguridades y problemáticas de pareja. Ahora veremos a Carrie, quien sigue siendo una fiel amante de los zapatos, ya no detrás de una columna, pero sí liderando un podcast de amor y sexo donde incluso es cuestionada si se ha masturbado en público. “No desde que Barney cerró”, responde.