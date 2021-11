Falla en transmisión de HBO Max deja a miles sin Champions durante más de media hora

El sistema de streaming de HBO Max tuvo una falla de más de media hora durante las transmisiones de los partidos de la UEFA Champions League, por lo que los amantes del futbol europeo comenzaron a revelar el problema en las redes sociales.

Una de las plataformas más nuevas y con más audiencia por el tipo de programación que tiene como lo es HBO Max dejó de funcionar durante un determinado tiempo este miércoles, cuando dejaron de llevar los duelos del certamen europeo en vivo.

Porqué se habrá retratado tanto el inicio de los Juegos s de ⁦@ChampionsLeague⁩ ??



Ojalá que ⁦@hbomax⁩ ⁦@tntsportsmex⁩ nos devuelvan la parte proporcional del pago que nos obligan a hacer para ver fútbol en su plataforma..



14:15 hrs y no puedo ver nada pic.twitter.com/q3IqHeuFVI — Álejandro Reyes Vergara (@ReyesAlex23_) November 24, 2021

Luego de que se reestableciera la comunicación, los profesionales revelaron que “gracias al equipo técnico se resolvieron los problemas de transmisión”, por lo que los amantes de la número uno no pudieron observar desde el principio el duelo que buscaban observar.

Alguien más tiene problemas con @hbomax aún no empiezan los partidos de la @ChampionsLeague pic.twitter.com/IIGYPe86KD — Edgar Mayorga (@Edgar_Mayorga94) November 24, 2021

Los encuentros que estaban en vivo son: Manchester City vs. París Saint Germain (PSG), Atlético de Madrid vs. Milán, Real Madrid vs. Sheriff, Liverpool vs. Porto y Sporting de Lisboa vs. Borussia Dortmund, todos comenzaron a partir de las 14:00 horas, tiempo local de la Ciudad de México.