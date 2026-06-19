Colaborador Invitado

Contra el daño del plomo, la evidencia exige acción

Definitivamente, cuando hablamos de plomo, hablamos de salud, infancia y futuro, y eso nunca debe quedarse fuera de la agenda pública.

La conversación global sobre el plomo está ahora más vigente que nunca, y es que ya no solo se trata de reconocer que existe un problema, sino que hoy, la discusión se centra en cómo actuar, qué gobiernos están avanzando y por qué millones de niños siguen expuestos a un metal que nunca debió formar parte de su vida cotidiana.

Lo anterior quedó claro durante el encuentro internacional “Evidence to Action: Preventing Lead Poisoning to Save Lives”, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Bloomberg Philanthropies y Resolve to Save Lives, donde especialistas, autoridades sanitarias y organizaciones civiles coincidieron en algo ineludible: el daño por plomo sí puede prevenirse, pero requiere voluntad de todos, regulación y colaboración real entre sectores.

Uno de los aspectos más relevantes del encuentro fue escuchar que el problema ya dejó de verse como un tema aislado o exclusivo de ciertos países. Actualmente, existe una comprensión mucho más clara de que el plomo sigue presente en productos, actividades económicas y entornos cotidianos que afectan directamente la salud infantil.

Durante las intervenciones quedó claro que los países que logran avanzar son aquellos que dejan de actuar de manera fragmentada. Brasil, Ghana y otros participantes compartieron experiencias donde salud pública, educación, laboratorios, vigilancia sanitaria y regulación comienzan a trabajar juntos. Ese quizá fue uno de los mensajes más importantes del foro: nadie resolverá esta crisis por separado.

También resultó especialmente relevante que varios especialistas insistieran en algo que a lo largo de los años se ha desconocido por muchos, a pesar de nuestros esfuerzos: no existe un nivel seguro de exposición al plomo. La infancia sigue siendo la etapa más vulnerable y las consecuencias pueden acompañar a una persona durante toda su vida.

Otro punto trascendente fue la importancia de generar datos nacionales; no para demostrar que el plomo hace daño, eso ya está científicamente comprobado, sino para visibilizar el problema, movilizar recursos y acelerar decisiones públicas. Sin información, muchas comunidades permanecen invisibles.

El evento también dejó algo esperanzador: cada vez más países comienzan a integrar el tema dentro de sus sistemas de salud primaria, campañas escolares y programas de vigilancia ambiental. La prevención empieza a entrar en la conversación pública.

Desde México, esta discusión resulta urgente; el plomo continúa relacionado con fuentes de exposición que siguen presentes en miles de hogares y actividades productivas. Y aunque muchas veces el daño no se ve de inmediato, sus efectos sí impactan aprendizaje, desarrollo neurológico y calidad de vida.

Lo más valioso del encuentro quizá fue poner de nueva cuenta sobre la mesa que el miedo no puede paralizar la acción; de ninguna manera informar no significa alarmar, sino más bien proteger. Definitivamente, cuando hablamos de plomo, hablamos de salud, infancia y futuro, y eso nunca debe quedarse fuera de la agenda pública.

Agustín Gama, director de oficina, Pure Earth México

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