Se acerca el día más largo del año: ¿Cuándo inicia el Solsticio de Verano 2026?

Es hora de guardar los abrigos y desempacar ropa más ligera: el inicio del verano está cada vez más cerca. En esta época, cuando se esperan temperaturas más calurosas en México, se esperan también otros fenómenos astronómicos, entre ellos un ecipse solar.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el solsticio de verano de 2026 iniciará el 21 de junio, siendo este el día más largo del año en el hemisferio norte.

Durante el verano se esperan diversos eventos astronómicos en México, de acuerdo con el calendario de Astronomía de la UNAM.

Eclipses y lluvias de meteoros: Así está el calendario astronómico de 2026

La Universidad destaca que agosto tendrá una gran diversidad de eventos en el cielo. Por ejemplo, el 12 de agosto habrá un eclipse total de Sol. Si bien no será visible en México, la franja del eclipse total cruzadá el Atlántico Norte y Europa.

Entre los eventos astronómicos de 2026, se espera que el 13 de agosto la lluvia de meteoros Perseidas alcance su punto máximo. Al coincidir con una Luna nueva, esta lluvia podrá observarse desde todo el país en las horas de oscuridad, sobre todo luego de medianoche, indica la UNAM.

Además, entre el 27 y 28 de agosto, se espera un eclipse parcial de Luna. Este sí será visible desde México durante la noche del 27 y la madrugada del día siguiente.

El verano terminará hacia finales de septiembre. En su calendario, la UNAM apunta que el 22 de septiembre se llevará a cabo el equinoccio de otoño, en una jornada donde el día y la noche tendrán una duración similar.

El calendario astronómico prevé varios eventos importantes entre agosto y diciembre, entre ellos una mayor visibilidad de Neptuno el 25 de septiembre (a través de telescopios, pues no será visible a simple vista); la lluvia de meteoros Leónidas el 17 de noviembre y la lluvia de meteoros Gemínidas el 14 de diciembre.

Y para cerrar el año, el solsticio de invierno será el 21 de diciembre.