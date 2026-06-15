Verano ‘caliente’ y ahorrativo: CFE promete un recibo de la luz más barato

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que miles de familias del norte del país podrán reducir hasta en 85 por ciento el costo de sus recibos de electricidad durante el verano gracias a la instalación de sistemas fotovoltaicos en sus viviendas, como parte del programa Techos Solares para el Bienestar.

Entre marzo de 2025 y mayo de 2026, la empresa estatal interconectó 5 mil 140 sistemas solares en viviendas ubicadas en Mexicali y San Felipe, Baja California, regiones caracterizadas por temperaturas extremas que obligan a los hogares a incrementar el uso de equipos de aire acondicionado durante gran parte del año.

De acuerdo con la CFE, el programa contó con una inversión de 190 millones de pesos en su primera etapa, recursos provenientes del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), administrado por la Secretaría de Energía (Sener).

La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por la dependencia federal, el gobierno de Baja California y la propia empresa eléctrica.

Sistemas solares ayudan al ‘bolsillo’ de los mexicanos en temporada de calor

La compañía destacó que los sistemas fotovoltaicos permitirán generar ahorros de hasta 85 por ciento en el consumo eléctrico durante los meses de verano, hasta 45 por ciento en invierno y una reducción promedio anual de hasta 60 por ciento en la facturación eléctrica de los hogares beneficiados.

Con ello, se busca aliviar la carga económica de las familias que enfrentan los mayores costos energéticos del país debido a las condiciones climáticas extremas.

Además del beneficio económico, la CFE estimó que los paneles solares instalados producirán alrededor de 44 mil 160 megawatts-hora (MWh) de energía limpia al año, lo que evitará la emisión de aproximadamente 19 mil 486 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e).

La empresa adelantó que una segunda etapa del programa arrancará en julio de 2026 y contempla la instalación de cerca de 5 mil sistemas fotovoltaicos adicionales en Hermosillo, Sonora, así como en Mexicali y San Felipe, Baja California, ampliando el alcance de una estrategia que busca combinar ahorro familiar, transición energética y acceso equitativo a la electricidad.