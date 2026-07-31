Captura del ‘R1’ revela cómo operaban ‘Los Rs’, facción del CJNG ligada a los casos Manzo y Valeria Márquez

Durante un operativo en Atotonilco El Alto, Jalisco, fuerzas federales detuvieron a ‘El R1’ y a otro presunto integrante de Los Rs.

La captura de Ramón Ángel ‘N’, alias ‘R1′, permitió a las autoridades mexicanas perfilar la operación de Los Rs, una facción del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al narcotráfico, las extorsiones y el tráfico de armas en el occidente del país, además de vincularla con dos investigaciones por asesinatos de alto impacto.

El presunto líder criminal fue detenido junto con Jesús Salvador ‘N’, alias ‘El Chuy’, en la colonia Los Naranjos, en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, durante un operativo coordinado por instituciones federales de seguridad.

En este operativo, detallaron fuentes federales, los integrantes de la organización atacaron con armas de fuego al personal de seguridad, que repelió la agresión.

En el enfrentamiento murió Sergio Antonio ‘N’, alias ‘El Tohui’, identificado, al igual que ‘El Chuy’, como colaborador de confianza de ‘R1′.

Las autoridades aseguraron dos armas largas, un arma corta, cartuchos de diferentes calibres y otros indicios.

¿Quiénes son Los Rs y cómo opera la célula ligada al CJNG?

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad, Los Rs operaban en Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio, en Michoacán, así como en la zona metropolitana de Guadalajara, Mazamitla, Valle de Juárez y Teocuitatlán, en Jalisco.

La organización coordinaba actividades de narcotráfico y rutas para trasladar drogas hacia Estados Unidos, además del suministro de armas, homicidios y agresiones contra autoridades y grupos rivales.

La organización también obtenía recursos mediante extorsiones e impuestos ilegales a productores de limón y aguacate, ganaderos, comerciantes, transportistas y otros sectores económicos en distintas regiones de Michoacán.

Álvarez Ayala comenzó su trayectoria criminal en el Cártel de Los Valencia, donde llegó a ser lugarteniente. Posteriormente se incorporó a Los Cuinis y se convirtió, según las autoridades, en un operador relevante de la estructura que dio origen al CJNG, así como de uno de sus brazos armados.

Asimismo, las autoridades le atribuyen la coordinación de la jornada de violencia registrada en marzo de 2012 en Guadalajara y municipios cercanos, cuando fueron incendiados 25 vehículos tras la captura de Erik Valencia Salazar, alias ‘El 85′, uno de los fundadores del CJNG.

El ‘R1’, ligado a los casos Valeria Márquez y Carlos Manzo

La captura también aportó indicios a la investigación por el feminicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan.

En ese expediente se investiga la posible participación de Francisco ‘N’, expareja de la víctima e hijo del ‘R1′.

En una causa distinta, las autoridades establecieron la probable responsabilidad del ‘R1’ como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

La hipótesis se basa en análisis forenses de teléfonos, transferencias bancarias, testimonios, declaraciones ministeriales e intervenciones de comunicaciones autorizadas judicialmente.

Por el caso Manzo se han realizado 31 detenciones relacionadas con la planeación, ejecución y encubrimiento del crimen.