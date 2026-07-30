Grecia Quiroz reacciona a detención del ‘R1’ por el asesinato de Carlos Manzo: ‘Esto aún no termina’

La alcaldesa de Uruapan afirmó que la captura de el 'R1' representa un avance en el esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo.

“La justicia comienza, pero aún no termina”, aseguró la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, tras la detención de Ramón Ángel ‘N’, alias el ‘R1′, señalado por las autoridades como el presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde Carlos Manzo.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa reconoció el trabajo realizado por las autoridades federales desde el homicidio perpetrado el 1 de noviembre de 2025 y destacó la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, así como de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia.

“Reconozco el trabajo realizado por las fuerzas federales; a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezada por el secretario Omar García Harfuch y a las fuerzas especiales del Ejército Mexicano en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia”, expresó.

Quiroz señaló que la captura representa un avance importante, pero advirtió que todavía existen elementos por esclarecer dentro del caso.

“Este avance apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo, estoy convencida que aún hay mucho más por aclarar. Exijo una investigación seria que pueda llegar hasta las últimas consecuencias”, manifestó.

La presidenta municipal también pidió que no se descarte ninguna línea de investigación y que se indague la posible participación de actores políticos que pudieran estar relacionados con el crimen.

“Que también ellos sean llevados ante la justicia aplicándoles todo el peso de la ley”, afirmó.

¿Quién es el ‘R1’ y por qué lo acusan del asesinato de Carlos Manzo?

Ramón Ángel, alias ‘R1′ es identificado por las autoridades federales como el principal responsable de planear y ordenar el asesinato de Carlos Manzo en pleno Día de Muertos, mientras el fallecido alcalde asistía al Festival de las Velas en Uruapan.

De acuerdo con las investigaciones, el ‘R1′ es señalado como el jefe directo de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, quien presuntamente coordinó la operación para asesinar a Manzo, dando instrucciones a los integrantes de la célula criminal para seguir los movimientos del edil, compartir su ubicación y ejecutar el ataque.

También se le señala de ser el principal líder de ‘Los Rs’, una de las células criminales más violentas vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

La detención de ‘R1′ ocurre tras meses de trabajos de inteligencia e investigación, en un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia, según informó Omar García Harfuch.

El secretario destacó que la captura del ‘R1′, ya suman 31 personas detenidas relacionadas con el “cobarde” homicidio del exalcalde de Uruapan.

Con información de Quadratín.