Violencia en Guanajuato: Encuentran cuerpo de Manuel Cruz ‘Papillo’, exvisor de futbolistas para el América

El cuerpo de Manuel Cruz García ‘Papillo’, un visor de jóvenes talentos del futbol mexicano, fue encontrado sin vida en la carretera Celaya-Salvatierra, en Guanajuato, en un hecho que se investiga como presunto asesinato.

La Fiscalía de Guanajuato confirmó la identidad del hombre este jueves 30 de julio, tras su localización el fin de semana pasado y luego de que se reportara que el hombre tenía días desaparecido.

Las autoridades comenzaron con las investigaciones para esclarecer el caso. De acuerdo con Quadratín, Manuel Cruz ‘Papillo’ fue víctima de homicidio, así que se espera que las indagatorias den con los responsables de los hechos de violencia en Guanjuato.

Familiares y amigos de la comunidad futbolística en Guanajuato lamentaron la muerte de ‘Papillo’, y destacaron su legado en la formación de futbolistas, además de impulsar el crecimiento deportivo de cientos de jóvenes, según testimonios recopilados por Quadratín.

¿Qué sabemos sobre Manuel Cruz García ‘Papillo’ y su trabajo como visor deportivo?

Originario de Celaya, Guanajuato, Manuel Cruz García trabajó durante más de 20 años como visor deportivo.

Se encargaba de detectar, orientar y desarrollar nuevos talentos del futbol mexicano.

Con el trabajo de ‘Papillo’, decenas de jugadores encontraron oportunidades en el futbol profesional, por lo que se convirtió en uno de los visores más reconocidos en la región del Bajío.

Su labor se extendió a distintas partes del país, lo que le llevó a colaborar con el FC Juárez, el Club América y el recién desaparecido de la primera división, Mazatlán FC.

En los últimos años, Manuel Cruz García formó parte del proyecto Canteras México Coka González, esto como visor y descubridor de nuevos talentos.

La empresa, con sede en la Ciudad de México, que pertenece a Ángel ‘Coca’ González, el descubridor de jugadores como Cuauhtémoc Blanco, lamentó el fallecimiento de Luis Manuel Cruz ‘Papillo’.

“Papillo fue un incondicional amigo de este proyecto, que durante muchos años trabajo de la mano del profe ‘Coka’ en la búsqueda y el descubrimiento de talento futbolístico... Nos duele muchísimo tener que despedir a este gran visor pero sobre todo gran ser humano. Todo Canteras Coka se encuentra de luto”, escribió Canteras México Coka en sus redes sociales.

Canteras 'Coka' lamentó el fallecimiento de Luis Manuel 'Papillo'. (Facebook: Canteras México Coka)

Con información de Quadratín.