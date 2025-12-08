(VIDEO) Cuauhtémoc Blanco golpea a portero en partido amistoso de Chivas vs. América

Cuauhtémoc Blanco participó en un partido de leyendas de Chivas vs. América. (Foto: Cuartoscuro/ChatGPT)

¡Árbitro, esa es de roja! Más polémicas en la carrera futbolística de Cuauhtémoc Blanco, luego de que golpeó al portero Sergio Rodríguez en un partido de leyendas entre el Club América y las Chivas de Guadalajara.

El Clásico Nacional permanece a pesar del paso del tiempo y quedó claro con el encuentro entre exjugadores de los dos equipos de la Liga MX.

Pero, en lugar de que terminara como un reencuentro competitivo, pero limpio, fue ‘El Temo’ quien le dio un golpe en el rostro al guardameta rival, hecho que desató agresiones verbales. El momento fue retratado en un video difundido en redes sociales.

Cuauhtémoc Blanco dejó el futbol para dedicarse a la política, actualmente es diputado. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Cómo fue la agresión de Cuauhtémoc Blanco al portero de las Chivas?

Exjugadores de Chivas y América se enfrentaron en un partido de exhibición desde el Payne Arena, ubicado en Texas, Estados Unidos, el pasado 7 de diciembre.

En una jugada, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco se acerca a Sergio Rodríguez, portero de las Chivas, mientras se hacen de palabras.

Pero de manera repentina, la leyenda del Club América golpea en el rostro al guardameta y lo derriba dentro de la portería.

Héctor Reynoso, defensa del ‘Rebaño Sagrado’ encaró a 'El Temo’ para reclamarle por la agresión, como consecuencia se detuvo el partido y algunos jugadores se acercaron a separarlos y tratar de calmar las cosas.

Todo esto mientras Sergio Rodríguez no se levantaba del césped, posteriormente el actual integrante de la Cámara de Diputados se acercó para disculparse y ayudar al guardameta a levantarse.

La agresión quedó impune, pues el árbitro no marcó la falta y no mostró ninguna tarjeta contra Cuauhtémoc Blanco.

Polémicas de Cuauhtémoc Blanco por agresiones

La carrera futbolística del político Cuauhtémoc Blanco (y después de su retiro) estuvo marcada por diferentes agresiones en contra de jugadores y de periodistas.

Una de las más conocidas es cuando golpeó con el puño cerrado el rostro del comentarista y analista David Faitelson luego de un partido del Club América contra el Veracruz.

La agresión la hizo por la espalda del excompañero de José Ramón Fernández y desde una ventana del estadio.

Además, protagonizó distintas peleas en el campo de juego, como la de la Copa Libertadores en 2004 contra Sao Caetano de Brasil, lo que le valió un año de suspensión y una multa económica.

Su carácter ‘explosivo’ lo llevó a discutir con árbitros y rivales, por igual especialmente cuando alguna decisión o marcador no le gustaba y mostraba su descontento con agresiones físicas o verbales.

Una de las más recientes fue en un partido de leyendas de Chivas vs. América, donde se barrió por la espalda del ‘Venado’ Medina.

En el video se ve cómo patea las piernas del delantero rojiblanco, quien rodó por el piso mientras se dolía por el golpe recibido.