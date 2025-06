Emilio Azcárraga vs. Chivas: ‘Vi memes que dicen yo sí vi a mi equipo tricampeón, no me lo contó mi abuelo’

Emilio Azcárraga asume el semestre del Clausura 2025 del Club América como un fracaso. Sin embargo, sabe que sus ‘Águilas’ hicieron historia con el tricampeonato de la mano André Jardine, a diferencia de la realidad deportiva de las Chivas, su histórico rival.

Y es que el Club Deportivo Guadalajara es, detrás del América, el más ganador en la historia del futbol mexicano (12 ocasiones) y quien entraña la rivalidad más popular de la Liga MX en el ‘Clásico Nacional’.

Sin embargo, el presente de las Chivas es complejo. En el Clausura 2025 se quedaron fuera de la Liguilla por el título tras empatar ante Atlas en la Jornada 17. Y para hablar de éxitos deportivos, tenemos que remontarnos al Clausura 2017, cuando ganaron a Tigres la final. En 2023, se repitió la final pero vencieron los de la UANL.

Pero hay un aspecto que algunos aficionados y comentaristas deportivos le reclaman a Chivas, y es que la mayoría de sus éxitos datan ya de hace muchas décadas. Principalmente, en la época del ’Campeonísimo’, de 1956 a 1965, cuando el Guadalajara conquistó 7 de sus títulos.

América y Chivas tienen la rivalidad más popular de México (Foto: Especial El Financiero).

Es precisamente donde llega la ‘indirecta’ por parte de Emilio Azcárraga, quien puede presumir un pasado reciente exitoso para su equipo, al contrario del las Chivas, que en los últimos 20 años tiene dos títulos de liga y un subcampeonato.

¿Qué dice Emilio Azcárraga sobre las Chivas?

En entrevista para el programa Contacto Deportivo, Azcárraga reafirmó como un fracaso lo ocurrido con el América en el último semestre; sin embargo, trabajará con su equipo para devolverle los éxitos al club y a su afición, tanto en el primer equipo varonil como en las demás divisiones del club.

“Hay que trabajar mucho con las y los jóvenes (...). (América) femenil se quedó en la final, el de hombres también pero, para nosotros, no es suficiente llegar a la final, hay que ganarlas”, expresó el dueño del club.

Sin embargo, no perdió la oportunidad de lanzar un ‘dardo’ para su más asiduo rival: “He visto memes interesantes donde dicen: ‘yo sí vi a mi equipo tricampeón, no me lo contó mi abuelo’; me parece muy divertido... y es una gran verdad”.

“Lo que se hizo fue muy impresionante. Fue un trabajo, tanto en la varonil como en la femenil durante los últimos dos años, muy importante de analizar”, completa.

Azcárraga reconoce que su afición se ha acostumbrado a ganar, por lo cual espera que próximamente puedan volver a presumir nuevos logro.

Club América: un Clausura 2025 lleno de fracasos

El primer semestre de 2025 fue considerado como decepcionante para el Club América. Todo comenzó con la Concachampions, donde América fue eliminado sorpresivamente en semifinales por el Cruz Azul. A pesar de llegar como favorito y con ventaja en el marcador global en la ida, el equipo dirigido por André Jardine fue superado y eliminado.

En la Liga MX, América avanzó hasta la final del torneo Clausura, pero fue vencido por el Toluca en una serie donde el planteamiento de los Diablos Rojos de Mohamed y la contundencia ofensiva marcaron la diferencia.

El presidente del Club América, Emilio Azcárraga Jean, se responsabiliza por los últimos resultados de las 'Águilas'. (Foto: Especial El Financiero / Mexsport)

El ‘premio de consuelo’ fue el repechaje para el Mundial de Clubes 2025, donde América enfrentó al LAFC de la MLS. Sin embargo, el conjunto estadounidense fue más efectivo y dejó a las Águilas fuera de la competencia, sellando seis meses sin logros deportivos.