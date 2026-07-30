Feminicidio de Dafne Zapata: Vinculan a proceso a directivos de la academia militarizada

Jorge Luis 'N' y Estrella 'N' están involucrados en el caso de Dafne Zapata Quintos en Tamaulipas.

Un juez de control vinculó a proceso a Jorge Luis ‘N’, director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, y a Estrella ‘N’, responsable del área femenil del plantel, por su probable participación en el delito de feminicidio cometido en agravio de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que falleció durante un curso de verano en Ciudad Madero.

La audiencia se celebró este jueves, luego de que el Ministerio Público expusiera los datos de prueba recabados por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas dentro de la investigación por la muerte de la menor, ocurrida el pasado 16 de julio en las instalaciones de la academia.

Ambos imputados siguieron la diligencia de manera virtual, mediante la plataforma Zoom, desde el penal de Altamira, donde permanecen recluidos bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Tras analizar los elementos presentados por la representación social, el juez concluyó que existen indicios suficientes para presumir la probable responsabilidad de Jorge Luis y Estrella en el delito de feminicidio, por lo que ambos enfrentarán el proceso penal en prisión preventiva oficiosa.

¿En cuánto tiempo debe definirse la investigación del caso de Dafne Zapata?

Además, el órgano jurisdiccional fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará integrando pruebas antes de la etapa intermedia del proceso.

Con esta resolución, Jorge Luis y Estrella se suman a Danna Yanina ‘N’, instructora auxiliar de la Academia Militarizada Marina Doenitz, quien previamente también fue vinculada a proceso por el mismo delito dentro de la misma carpeta de investigación.

La muerte de Dafne Zapata generó una fuerte indignación en todo el país debido a las circunstancias en que ocurrió durante un campamento de verano organizado por la academia.

¿Cuál fue la causa de muerte de Dafne Zapata?

La necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión; sin embargo, la familia de la adolescente sostiene que Dafne fue víctima de violencia física y maltrato durante los días que permaneció en el plantel, hechos que son investigados por la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

El caso también desencadenó múltiples denuncias de exalumnos y padres de familia, quienes señalaron presuntos abusos, castigos y prácticas de violencia al interior de la institución.

A raíz de la controversia, autoridades federales aclararon que la Academia Militarizada Marina Doenitz no mantenía ningún vínculo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pese a que públicamente se promovía con una imagen asociada a las Fuerzas Armadas.