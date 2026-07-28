Américo Villarreal promete justicia por muerte de Dafne Zapata; ‘queremos hechos’, reclama abuela

Mario Delgado, secretario de Educación, remarcó que las escuelas militarizadas están prohibidas por la Constitución.

Se aplicará todo el peso de la ley a los responsables del feminicidio de Dafne Zapata en la Academia Militarizada Marina Doenitz, prometió el gobernador Américo Villarreal a los familiares de la joven.

Durante su gira de trabajo por El Mante este martes 28 de julio, Américo Villarreal fue abordado por la abuela de Dafne y un grupo de personas que, con pancartas en mano, exigieron justicia para la adolescente, quien murió a causa de asfixia por inmersión.

“Te prometo justicia”, le dijo de entrada el mandatario a Juana Laura Martínez, quien se acercó para exponerle su exigencia.

“Justicia, eso es lo que quiero, quiero hechos”, respondió la abuela de Dafne.

El gobernador de Tamaulipas le explicó que el proceso contra las tres personas detenidas continúa su curso, mientras las investigaciones siguen en desarrollo.

“A una semana y unos días, ya hay detenidos”, le señaló el gobernador a la familia de Dafne Zapata.

Explicó que como parte del proceso, la jueza a cargo del caso determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada al director de la Academia Militarizada Marina Doenitz; a una instructura conocida como Estrellita ‘N’ y a una cadete.

“Es la ley y se está haciendo justicia; en el proceso de la investigación se va a aplicar toda la justicia, todo el peso de la ley”, afirmó el mandatario estatal.

Ante ello, Juana Laura Martínez otorgó su voto de confianza al gobernador Villarreal para que se esclarezca la muerte de su nieta y se castigue a los responsables.

“Le damos el voto de confianza, vamos a dejarlo trabajar y queremos ver justicia”, señaló la abuela de Dafne, quien acudió acompañada de familiares y amigos de la familia.

Mientras tanto, en el Centro Integral de Justicia de Altamira se lleva a cabo la audiencia de Danna Yanina ‘N’, de 18 años, detenida e imputada por su presunta participación en la muerte de Dafne Zapata.

La defensa de la joven insiste en su inocencia y ofreció 32 testimoniales con el objetivo de desestimar la acusación formulada por el Ministerio Público.

En las próximas horas, la jueza que lleva el caso deberá determinar si la joven es vinculada o no a proceso por los hechos que derivaron en la muerte de Dafne Zapata.

SEP aclara que Constitución prohíbe las escuelas militarizadas

El caso de la muerte de Dafne Zapata fue expuesto en la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum. Ahí, el secretario de Educación, Mario Delgado, remarcó que las escuelas militarizadas son ilegales.

“Ni la SEP ni la Defensaautorizan este tipo de modalidades”, declaró en la conferencia del lunes 27 de julio. Por ello, las autoridades enviaron un oficio a las secretarías de Educación de los 32 estados para recordarles que no pueden dar permisos a escuelas militares.

Mario Delgado admitió que intentó comunicarse con la familia de Dafne Zapata, pero “no hemos logrado tener contacto porque entiendo que sus abogados eso es lo que le han recomendado”.

Dafne Zapata murió por acumulación de agua en los pulmones tras “torturas espantosas” que duraron por días, afirmó Alejandra Quintos, madre de la joven.