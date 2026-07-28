México envía refuerzos a Canadá: Despliega 104 brigadistas ante la emergencia por incendios forestales

El Gobierno de México anunció este martes el despliegue en Canadá de un contingente de 104 efectivos de emergencias para ayudar a las autoridades canadienses en su lucha contra los incendios forestales que asolan a amplias zonas del país.

En un comunicado, la Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR) informó que el personal desplegado ya partió del país latinoamericano y acudirá a Thunder Bay, en la provincia de Ontario (centro-este de Canadá).

El contingente, compuesto por 99 hombres y cinco mujeres, proviene de dependencias gubernamentales como Protección Civil, brigadas de protección y manejo de fuego o de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

“Esta movilización se enmarca en el Memorándum de Entendimiento y el Plan Operativo para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales entre México y Canadá, y reafirma la disposición del Gobierno de México para colaborar ante emergencias que requieren una respuesta coordinada y solidaria entre naciones”, destacaron las autoridades.

La semana pasada, Canadá informó que había, al menos, 800 incendios activos en distintos zonas del país, siendo la provincia de Ontario una de las más afectadas.

El humo de estos incendios ha afectado la calidad del aire de ciudades estadounidenses del este como Nueva York o Boston, lo que provocó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara a Ottawa de negligencia y amenazara con aprobar más aranceles contra el país vecino.

‘Tormentas de fuego’ agravan megaincendio en Francia

Mientras tanto en Europa, los grandes incendios forestales que han devastado el centro y otras partes de España comienzan a dar una tregua antes de la llegada de una nueva ola de calor, pero en Francia las llamadas ‘tormentas de fuego’ agravan el megaincendio de la Gironda que ha quemado ya 42 mil hectáreas.

Aunque aún siguen activos, los incendios de Madrid, Ávila y Toledo (centro) y de Castellón (este) evolucionan de forma favorable este martes, a la espera de la llegada mañana de una nueva ola de calor que hará subir los termómetros hasta los 42 grados en algunas zonas de España.

Mientras tanto Francia sigue concentrando sus esfuerzos en el megaincendio de la Gironda, al suroeste, para evitar que las llamas alcancen Burdeos, a 20 kilómetros, también con la mirada puesta en la ola de calor que puede complicar las labores de extinción de un fuego “inédito”.

Los equipos antiincendios han logrado estabilizarlo de manera que la superficie calcinada se mantiene en 42 mil hectáreas, aunque eso no implica que no progrese, según explicó en una comparecencia de prensa la prefecta (delegada del Gobierno) de la Gironda, Sophie Brocas, ya que durante la jornada hubo que combatir 14 reavivamientos en zonas ya recorridas por el fuego.

Las autoridades atribuyen la extrema virulencia e imprevisibilidad de este fuego a las llamadas ‘tormentas de fuego’ o pirocumulonimbos, un fenómeno meteorológico generado por la propia intensidad del incendio que crea gigantescas nubes capaces de cambiar la dirección del viento, lanzar brasas a gran distancia y provocar nuevos focos.

Este comportamiento excepcional ha arrasado al menos 240 casas y ha obligado a desplegar un operativo masivo compuesto por cerca de 2 mil 750 bomberos, mil 440 miembros de las fuerzas del orden, 18 aviones y voluntarios que intentan frenar el avance de las llamas.