¿Cuánto cuestan las Crumbl Cookies en México? Inauguración provoca filota en la Roma

Las Crumbl Cookies se volvieron virales en redes sociales como TikTok, en donde influencers y actrices como Lili Reinhart han dado sus reseñas. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Pexels)

La primera sucursal de Crumbl Cookies en México abrió con seis sabores que van desde la clásica galleta con chispas de chocolate hasta una inspirada en el pastel de tres leches.

La euforia por las galletas, que se volvieron virales en redes sociales como TikTok —donde influencers y actrices como Lili Reinhart han compartido sus reseñas—provocó una fila de más de una cuadra afuera de la sucursal.

La primera tienda de Crumbl Cookies abrió en la colonia Roma de la Ciudad de México, un lugar al que cientos de personas acudieron desde la madrugada con un solo objetivo: probar las galletas gigantes y obtener la sudadera gratuita que se entregó a las primeras 100 personas formadas.

¿Cuál es la historia detrás de las Crumbl Cookies?

Antes de convertirse en una de las franquicias de postres más populares de internet, Crumbl Cookies comenzó como un pasatiempo para Jason McGowan y su primo Sawyer Hemsley, quienes veían en la venta de galletas una forma de obtener ingresos adicionales.

Ninguno de los dos estudió repostería: “Antes de Crumbl, me apasionaba la tecnología. Me encantaba construir cosas digitales. Tomé la decisión de dejar ese mundo y dedicarme a las galletas”, comentó Jason en entrevista con CNBC Make It.

Sawyer tampoco sabía nada sobre cocina. Él estudiaba cuando su primo le contó la idea de vender galletas y aceptó participar. Como ambos estaban ocupados durante el día, aprovechaban las noches para hornear.

Crumbl abrió su primera tienda en México. (Foto: Shutterstuck).

La receta ideal no surgió de inmediato. Experimentaron con distintos ingredientes y pidieron la opinión de sus seres queridos e incluso desconocidos: “No nos daba pena. Íbamos a gasolineras, a casa de amigos y familiares y les presentábamos dos galletas”.

Las degustaciones, los cambios en la receta y las pruebas con nuevos ingredientes hicieron que demoraran semanas en encontrar la fórmula que los convenciera: “Nos tomó alrededor de cuatro o cinco meses hacer una sola galleta”, comentó.

Con la receta lista, en 2017 comenzó oficialmente la historia de Crumbl Cookies. Jason y Sawyer compartieron todo el proceso en redes sociales desde el inicio, una estrategia que les ayudó a crear una comunidad de seguidores.

“Lo estábamos construyendo y la gente estaba siguiendo la historia. Fue realmente emocionante para todos”, recordó. Ese mismo año rentaron un local, aun sabiendo que el edificio sería demolido seis meses después.

Consideraban que ese tiempo era suficiente para medir la respuesta del público hacia sus galletas: “No tenía ni idea de lo exitoso que iba a ser. Era solo un proyecto paralelo que haríamos por diversión, pero las cosas cambiaron”, explicó para el canal de YouTube de Divot.

¿Por qué las Crumbl Cookies son especiales?

Las galletas ganaron fama por más de un motivo. Uno de ellos es su gran tamaño, un detalle que puede parecer casual, pero que fue planeado por Jason con el objetivo de que cada pieza se compartiera entre varias personas.

“Es muy grande, así que tienes que compartirla”, comentó. Esa decisión tuvo el efecto esperado: quien probaba un pedazo terminaba regresando para comprar una galleta completa.

La textura y el tamaño no son los únicos factores que distinguen a Crumbl Cookies. Otra de sus características más conocidas es que el menú cambia cada semana.

Los sabores rotan constantemente. La idea surgió después de que algunos clientes se sintieran decepcionados al no encontrar ciertas variedades.

“Estábamos tratando desesperadamente de mantener todos los sabores y era realmente muy difícil (...) Entonces surgió la idea de rotar los sabores y anunciarlos un domingo”, comentó Jason para CNBC Make It.

Los nuevos sabores se anuncian cada semana a las 6:00 de la tarde, lo que permite a los clientes conocer con anticipación qué variedades estarán disponibles y genera nuevas reseñas en redes sociales.

Esto explica por qué tantas personas hablan de las galletas, pues aunque visiten la misma tienda, cada semana encuentran opciones distintas. Además, la estrategia impulsa a muchos clientes a regresar para probar el lanzamiento más reciente.

El sabor, la textura, el menú rotativo y el gran tamaño de las galletas han convertido a Crumbl Cookies en un fenómeno en redes sociales. Antes del 28 de julio no existía ninguna sucursal en México.

Por ello, cientos de personas acudieron desde las 5:00 de la mañana al primer día de operaciones. Como muestran distintos videos compartidos en redes sociales, con el paso de las horas la fila no dejó de crecer hasta dar la vuelta a la calle.

¿Cuánto cuesta una Crumbl Cookie? Lista OFICIAL de precios en México

Los precios van de 89 pesos por una pieza y alcanzan los 885 pesos por la caja con 12 galletas en la tienda física.

En la tienda en línea los precios son más elevados: una pieza cuesta desde 199 pesos y la caja con seis galletas alcanza los mil 100 pesos.

Además, en línea es posible adquirir una suscripción mensual de 990 pesos. Esta incluye una entrega semanal de cinco galletas con el envío a domicilio incluido.

En su primera semana, los sabores disponibles son Tres Leches Cake, Chocolate Cookies & Cream Cookie, Confetti Cake Cookie, S’Mores Cookie, Chocolate Chip Cookie, Pink Sugar Cookie y Chocolate Chip Cookie Thins.

¿Dónde comprar Crumbl Cookies en México?

La primera sucursal de Crumbl Cookies se encuentra en la calle Durango número 225, en la colonia Roma Norte, Ciudad de México. El horario es de lunes a sábado, de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche.