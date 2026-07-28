Ariadna Montiel regaña a Jaime Bonilla y a Marina del Pilar; exgobernador desconoce video

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, hizo un llamado al dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Baja California, Jaime Bonilla, y a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para que mantengan el respeto, la cordialidad y la unidad, luego de la difusión de un video en el que el exmandatario estatal presuntamente lanza amenazas contra la titular del Ejecutivo local.

Durante una conferencia de prensa del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Montiel reconoció que el desencuentro entre ambos políticos no es reciente, pero pidió que las diferencias personales no afecten al movimiento de la Cuarta Transformación.

“Que mantengan el respeto, la cordialidad, la paz. Desgraciadamente este desencuentro que tienen los dos compañeros de Baja California ya tiene un tiempo. Pero nosotros llamamos a que haya respeto y unidad. La unidad por la transformación es prioridad”, declaró.

La dirigente nacional sostuvo que el movimiento atraviesa un momento en el que enfrenta ataques de la “ultraderecha nacional e internacional”, por lo que consideró indispensable privilegiar la cohesión interna.

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, en una conferencia de prensa. (Cuartoscuro) (Presidencia)

“Lo primero y lo más grande que tenemos es nuestro movimiento y nuestras causas. Las personas somos secundarias y lo importante es que todos trabajemos por el bienestar del pueblo”, afirmó.

Montiel también expresó que mantiene respeto y aprecio por Jaime Bonilla, quien fue delegado de Programas para el Bienestar antes de convertirse en gobernador de Baja California.

¿Cuál es el conflicto entre Jaime Bonilla y Marina del Pilar?

El pronunciamiento de Morena ocurrió después de que el periodista Luis Chaparro difundiera un video en el que presuntamente se escucha amenazas de Jaime Bonilla contra Marina del Pilar Ávila.

En la grabación, cuya fecha y origen no han sido precisados, el exgobernador asegura que le va a “romper su madre a Marina” y que la seguirá “chingando”, en medio de referencias a auditorías y contratos de su administración estatal.

Bonilla dijo desconocer el video y aseguró que podría tratarse de una “cortina de humo”.

¿Cuál es el conflicto entre Jaime Bonilla y Marina del Pilar?

La gobernadora acusó anteriormente al exmandatario de haberle tendido una trampa relacionada con la revocación de su visa estadounidense, mientras que Bonilla ha rechazado cualquier participación en la filtración de audios difundidos recientemente.

Bonilla abandonó Morena en 2022 y actualmente milita en el PT, aliado de la Cuarta Transformación, en un contexto en el que Baja California se prepara para el proceso electoral de 2027.