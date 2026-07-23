Ernesto ‘N’, exgóber de Baja California, es vinculado a proceso por huachicol; le dan prisión preventiva

Después de casi 35 horas de audiencia, un juez federal vinculó a proceso a Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Como medida cautelar, el exmandatario permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.

Junto con Ernesto ‘N’, otras siete personas también fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en una red dedicada al robo y contrabando de combustible, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la dependencia, Ernesto ‘N’, Ricardo ‘N’ y José ‘N’ enfrentarán proceso por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Además, Juan ‘N’ y Luis ‘N’ fueron vinculados por delincuencia organizada y contrabando, mientras que José María ‘N’, Guillermo ‘N’ y Adriana ‘N’ enfrentarán cargos por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

El juez ratificó la prisión preventiva oficiosa para Ernesto ‘N’, José ‘N’, Ricardo ‘N’, Juan ‘N’ y Luis ‘N’, quienes permanecerán internos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, Altiplano.

En el caso de Guillermo ‘N’ y José María ‘N’, la medida cautelar se cumplirá en prisión domiciliaria, mientras que Adriana ‘N’ permanecerá recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

¿Cómo fue la captura de Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California?

Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California, fue detenido el 16 de julio por autoridades federales y trasladado a instalaciones del Ministerio Público Federal.

Según la FGR, la captura derivó de una investigación de alta complejidad relacionada con una presunta red de contrabando de hidrocarburos que habría operado a través de una empresa fundada por el exgobernador.

Posteriormente, el 19 de julio, un juez le impuso prisión preventiva oficiosa, al igual que a Ricardo ‘N’, José María ‘N’, Guillermo ‘N’, Juan ‘N’, Luis ‘N’, Adriana ‘N’ y José ‘N’, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.