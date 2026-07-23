Banco Azteca fortalece su presencia global con tres reconocimientos internacionales en un solo mes

Banco Azteca fortaleció su presencia en la banca internacional al sumar durante 2026 una serie de distinciones otorgadas por Euromoney, The Banker y Capital Finance International (CFI), organismos especializados que evalúan la evolución de las entidades financieras desde diferentes perspectivas. Los resultados reconocen avances en financiamiento al consumo, expansión del negocio, educación financiera y acceso a servicios bancarios.

El reconocimiento más reciente llegó este 16 de julio en Londres, cuando Euromoney anunció los ganadores de sus premios anuales, resultado de un proceso de análisis realizado durante los últimos 12 meses. En esta edición, la firma obtuvo los títulos de Mejor Banco de México en Préstamo al Consumo y Mejor Banco de América Latina en Préstamo al Consumo, al destacar su capacidad para acercar soluciones de financiamiento ágiles y responsables a personas que tradicionalmente han enfrentado obstáculos para acceder al crédito formal.

A ello se sumó la evaluación publicada por The Banker, revista del grupo Financial Times, en su ranking Top 1,000 World Banks 2026. En esta clasificación, la institución financiera ocupó el primer lugar nacional en crecimiento y se colocó entre las ocho organizaciones bancarias más sólidas del país.

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En el ámbito internacional, escaló 90 posiciones respecto al año anterior para situarse en el puesto 507, impulsada por indicadores relacionados con capital, rentabilidad, eficiencia operativa y solidez financiera frente a competidores de más de 130 países.

La lista de logros también incluye el reconocimiento “Champion of Financial Literacy and Inclusion”, entregado por Capital Finance International (CFI) por tercer año consecutivo. El organismo londinense destacó la labor del programa Aprende y Crece, iniciativa que ha llevado contenidos de educación financiera a más de 39 millones de mexicanos, promoviendo mejores prácticas de ahorro, administración del dinero y uso responsable de productos financieros.

Cada una de estas evaluaciones analiza dimensiones distintas del negocio financiero. Mientras Euromoney pone el foco en la oferta de crédito al consumo, The Banker mide la capacidad de crecimiento y la estabilidad del banco, y CFI reconoce las acciones orientadas a ampliar la inclusión financiera mediante programas de formación para la población.

La suma de estos resultados refleja una estrategia que busca equilibrar rentabilidad, expansión y atención a sectores históricamente desatendidos. En un escenario donde la bancarización y la educación financiera siguen siendo retos para la región, Banco Azteca continúa fortaleciendo su presencia dentro del sistema financiero internacional mediante un modelo que combina crecimiento sostenible con un mayor acceso a servicios financieros.