Fabricantes de remolques crean la ANFRE para fortalecer la competitividad del sector

el ordenamiento del mercado de remolques y el combate a la competencia desleal.

La industria mexicana de remolques y equipos especializados dio un paso para fortalecer su representación con la creación de la Asociación Nacional de Fabricantes de Remolques y Equipos (ANFRE), organismo que nace con el objetivo de enfrentar la fragmentación del mercado, impulsar la modernización regulatoria y combatir las prácticas de competencia desleal que, aseguran sus integrantes, afectan la competitividad de los fabricantes establecidos en México.

Durante la presentación oficial de la asociación, Jorge Martínez Madero, presidente de la ANFRE, destacó que la asociación nace para representar y fortalecer a los fabricantes nacionales de remolques y equipos, pero también para generar valor para toda la cadena logística y productiva del país

“El sector había carecido de un organismo especializado, pese a que los remolques constituyen un eslabón estratégico para la logística nacional al movilizar mercancías como alimentos, medicamentos, materiales para la construcción, autopartes y mercancías de exportación y más a través del autotransporte de carga”.

La nueva organización explicó Jorge Martínez Madero inicia operaciones integrada por 10 de los principales fabricantes de remolques y equipos del país. “Estas 10 empresas concentran más del 30 por ciento de las unidades emplacadas a nivel federal, generan más de cinco mil empleos directos y miles de puestos de trabajo indirectos a lo largo de la cadena de suministro”.

No obstante, el presidente de la ANFRE subrayó que no pretenden convertirse en un organismo exclusivo. “Queremos mantener una política de puertas abiertas para incorporar a más fabricantes nacionales comprometidos con la legalidad, el cumplimiento normativo, la seguridad vial y la producción en México”, afirmó.

Empresarios del sector buscan elevar los estándares de calidad y seguridad vial de los equipos.

Un mercado fragmentado y con poca información

Uno de los principales diagnósticos presentados por el presidente de la asociación es la elevada fragmentación del mercado mexicano de remolques.

De acuerdo con cifras de la ANFRE, en 2018 existían alrededor de 600 fabricantes, mientras que para 2025 permanecían activos únicamente 339.

“Más de la mitad de los fabricantes registrados producen menos de 10 unidades al mes, apenas, es decir ni una al mes; un 12 por ciento fabrica más de 100 unidades y solo el 3 por ciento supera las 500 unidades emplacadas al año”, aseguró Jorge Martínez Madero.

Agregó que para la ANFRE esta situación limita el desarrollo de economías de escala, dificulta la competitividad de la industria y complica la generación de estadísticas confiables para la toma de decisiones.

“Otro vacío importante es la falta de información sobre segmentos como chasises y equipos especializados, por lo que uno de los primeros objetivos de la asociación será desarrollar indicadores y estadísticas que permitan conocer con mayor precisión el tamaño y comportamiento del mercado”.

Agenda técnica y regulatoria

Además del desarrollo de información estadística, el presidente de la asociación indicó que tienen una agenda enfocada en elevar los estándares técnicos de fabricación mediante la promoción de mejores prácticas de ingeniería, materiales, componentes y procesos productivos.

“La seguridad vial comienza desde el diseño del remolque, por lo que buscaremos impulsar estándares que reconozcan a los fabricantes que invierten en innovación, calidad y capacitación”.

En materia regulatoria, anunció que establecerá un diálogo permanente con las autoridades para actualizar el marco normativo y adecuarlo a las necesidades actuales del transporte de carga y de la industria nacional.

Ordenar las importaciones, prioridad del sector

Durante la presentación se informó que Margarita Alcántara, será la directora general de la ANFRE quien será responsable de coordinar la relación con autoridades federales, organismos empresariales y los comités técnicos de la organización.

La directiva explicó que la estrategia inicial se concentrará en dos ejes prioritarios: el ordenamiento de las importaciones y el combate a la competencia desleal.

“Entre los principales proyectos será promover la actualización de la NOM-035, con el propósito de incorporarla al Anexo de Normatividades de las Reglas y Criterios de Comercio Exterior, lo que permitiría fortalecer las herramientas de supervisión sobre el ingreso de remolques y equipos al país”.

Aunque reconoció que esta medida no resolverá por sí sola las irregularidades detectadas en las importaciones, consideró que contribuirá a generar mayor trazabilidad y control en las operaciones aduaneras.

La agenda de la ANFRE también contempla la elaboración de precios de referencia para identificar posibles casos de subvaluación en las importaciones, mediante el análisis de la estructura de costos de los fabricantes nacionales y de los precios de comercialización de estos productos en Estados Unidos.

Asimismo, Alcántara planteó recuperar los esquemas de verificación de fabricantes que anteriormente realizaban las autoridades para comprobar que las empresas contaban con la capacidad técnica necesaria para producir remolques y equipos especializados.

“La autoridad debe hacer cumplir de manera eficiente la normatividad que ella misma establece”, sostuvo.

Guillermo Rosales de AMDA, Jorge Martínez Madero, presidente de ANFRE y Margarita Alcántara, directora general de ANFRE.

Combate al contrabando técnico

Asimismo, la directora general de la ANFRE señaló que el análisis de la información de comercio exterior ha permitido identificar patrones que podrían estar asociados con prácticas irregulares, entre ellos importaciones de autopartes a precios significativamente inferiores a los de mercado y concentraciones atípicas de operaciones por parte de determinados importadores.

Ante este panorama, informó que la asociación ya trabaja con la Secretaría de Economía para integrar mesas de trabajo con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y otras dependencias federales.

“El objetivo será desarrollar un programa especializado para detectar el llamado contrabando técnico mediante herramientas de análisis de datos e intercambio de información que permitan identificar operaciones de riesgo en las aduanas”.

Alcántara también adelantó que esta agenda se fortalecerá conforme avancen las mesas de trabajo con las autoridades, con la finalidad de reforzar los controles sobre las importaciones, reducir las prácticas de competencia desleal y generar condiciones equitativas para todos los fabricantes que operan en el mercado mexicano.

“Para la industria, el propósito no es restringir la competencia internacional, sino garantizar que todos los participantes compitan bajo las mismas reglas, al tiempo que se fortalece el contenido nacional y la cadena de proveeduría que abastece a la fabricación de remolques y equipos en México”, puntualizó Margarita Alcántara.

Las 10 empresas integrantes de la ANFRE son: Fruehauf, Lozano, Operbus, Corpus, Utility, CARMEX, GAMI, IDER, AHMER y Grupo Ramiro.