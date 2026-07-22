Que el Hoy No Circula en CDMX y Edomex no te arruine las vacaciones: ¿Qué autos no salen este jueves?

¿O pagas la multa o las casetas para el ‘Acapulcazo’? El Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México este jueves 23 de julio, así que toma precauciones para evitar una infracción de tránsito.

El programa Hoy No Circula aplica para los autos con engomado verde y terminaciones de placas 1 y 2, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de CDMX y el gobierno del Edomex.

Toma en cuenta que el Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas, así que antes o después de ese horario podrás circular sin temor a las multas que van de 2 mil 300 a 3 mil 500 pesos.

Si deseas saber más, entra a la página web Hoy No Circula de la CDMX. En ella puedes encontrar información sobre qué días del mes no circula tu auto con base en su número de placa y otros datos, para así tener un informe más completo.

Hoy No Circula para el 23 de julio: ¿Qué autos están exentos?

El Hoy No Circula en CDMX y Edomex no aplica para estos vehículos el jueves:

Autos particulares sin engomado verde ni terminaciones de placas 1 o 2.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

o y con motores de propulsión a gasolina y eléctrico. Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.

Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano , dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten Pase Turístico Paisano , durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten , durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano. Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

¿Hay Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex hoy?

La respuesta es no. La calidad del aire en la Ciudad de México es de mala a aceptable, aún sin riesgos de que se decrete la contingencia ambiental y por ello el Doble Hoy No Circula, que afectaría a más vehículos.

Las lluvias en CDMX son, en parte, responsables de que la calidad del aire no sea tan mala, esto sumado a la inestabilidad de la atmósfera, que previene la concentración de contaminantes que provocan las contingencias ambientales.