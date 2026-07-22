Querían hacer granola: La historia de cómo los hermanos Kellogg crearon los Corn Flakes

John Harvey y Will Keith Kellogg tuvieron una disputa legal por el uso del apellido que marcó el rumbo de la empresa y selló la ruptura definitiva entre ambos hermanos. [Fotografía. Shutterstock, Conference of Seventh-day Adventists Archives]

¿Te imaginas que todos tus desayunos, en lugar de cereales con las carismáticas hojuelas de maíz, fueran granola? Un accidente provocado por dos hermanos que intentaban elaborar un alimento saludable dio origen a uno de los cereales más conocidos en todo el mundo: los Corn Flakes.

El objetivo inicial de John Harvey y Will Keith Kellogg no era crear un cereal para vender en supermercados, sino preparar una versión de granola que pudiera formar parte de la dieta de los pacientes del Sanatorio de Battle Creek, en Michigan.

Sin embargo, a partir de ese descubrimiento accidental surgió la empresa Kellogg’s, que logró trascender por generaciones, aunque también provocó una disputa entre sus fundadores por el control del negocio y el derecho a utilizar el apellido como marca.

¿Cómo nació Kellogg’s por un accidente al intentar fabricar granola?

La historia de Kellogg’s comenzó en 1898, cuando John Harvey Kellogg y su hermano Will Keith intentaban elaborar granola en el Sanatorio de Battle Creek, donde promovían una alimentación basada en cereales para mejorar la salud de sus pacientes.

Durante uno de sus experimentos, dejaron una mezcla de trigo en reposo durante más tiempo del previsto. Al regresar, descubrieron que la masa ya no podía procesarse como habían planeado, pero al pasarla por unos rodillos se formaron delgadas láminas que, después de hornearlas, adquirieron la textura crujiente con la que son conocidas hoy en día.

En lugar de desechar el resultado, los hermanos siguieron experimentando hasta perfeccionar el proceso y obtener hojuelas de maíz. Ese hallazgo accidental dio origen a un nuevo tipo de alimento para el desayuno y sentó las bases de lo que años después sería Battle Creek Toasted Corn Flake Company, empresa que más tarde adoptó el nombre de Kellogg’s.

John Harvey Kellogg era médico, nutricionista y director del Sanatorio de Battle Creek. Convencido de que la alimentación influía directamente en la salud, impulsó dietas vegetarianas y promovió el consumo de cereales, frutas, verduras y otros alimentos ricos en fibra como parte del tratamiento para sus pacientes.

Mientras que, su hermano menor, Will Keith Kellogg, quien comenzaba a colaborar en el sanatorio, pronto identificó el potencial comercial de las hojuelas de maíz. Esta diferencia de visión sobre el producto derivó en una disputa legal que terminó por definir el futuro de la compañía de cereales.

Hermanos Kellogg [Fotografía. Conference of Seventh-day Adventists Archives, Kellogg's]

¿Por qué terminaron peleados los hermanos Kellogg?

No todo fue miel sobre hojuelas para los hermanos Kellogg. Con el paso de los años, surgieron diferencias sobre el rumbo que debía tomar el negocio. John Harvey consideraba que los cereales debían mantenerse como un alimento saludable para los pacientes del sanatorio y rechazaba modificar su receta.

Will Keith, por el contrario, buscaba ampliar el mercado y propuso añadir azúcar a las hojuelas de maíz para hacer los cereales más atractivos para el público. John rechazó esta idea al considerar que contradecía sus principios nutricionales.

En 1906, Will fundó la Battle Creek Toasted Corn Flake Company, decisión que marcó el rompimiento definitivo entre ambos. Poco después, inició una batalla legal porque John intentó impedir que su hermano utilizara el apellido Kellogg, al considerar que el prestigio de ese nombre pertenecía a su trabajo como médico y director del sanatorio.

El litigio se prolongó durante varios años y concluyó en 1920, cuando la Corte Suprema de Michigan falló a favor de Will Keith Kellogg. La resolución le permitió conservar el apellido como marca comercial, lo que abrió el camino para consolidar a Kellogg’s como una de las empresas de alimentos más importantes del mundo.

Corn Flakes Los cereales de hojuelas de maíz de los hermanos Kellogg en principio fueron creados para el desayuno de los pacientes del sanatorio. [Fotografía. ChatGPT]

¿Cómo surgieron las mascotas más famosas de Kellogg’s?

Con el paso de los años, el crecimiento de la compañía trajo un nuevo reto: acercar la marca a los consumidores mediante personajes que transmitieran sus valores y fueran fácilmente reconocibles por niños y adultos.

El primero en aparecer fue Tigre Toño, creado en 1952 para convertirse en la imagen de Zucaritas. Su popularidad creció rápidamente hasta transformarse en uno de los personajes publicitarios más famosos de la industria alimentaria.

A él se sumaron Cornelio, el gallo de Corn Flakes, en 1958; Melvin, el elefante de Choco Krispis, en 1959; y Sam, el tucán de Froot Loops, en 1963. Con el paso de las décadas, estas mascotas se convirtieron en parte de la identidad de Kellogg’s y acompañaron a varias generaciones desde los empaques y las campañas publicitarias.

Kellogg's tiene una amplia variedad de cereales que se fueron popularizando gracias a sus personajes o mascotas. [Fotografía. Especial]

Mientras Will Keith disfrutaba las mieles del éxito comercial, John Harvey Kellogg se alejó del negocio de los cereales y continuó enfocado en su carrera como médico y promotor de la alimentación saludable.

Se mantuvo al frente del Sanatorio de Battle Creek durante algunos años, donde continuó su trabajo en nutrición, escribió libros y dio conferencias, además de impulsar proyectos relacionados con alimentos naturales.

Sin embargo, el centro perdió relevancia con el tiempo y enfrentó problemas financieros hasta que dejó de operar bajo su control. Tras esa etapa, John Harvey se trasladó a Florida, donde abrió un nuevo instituto de salud y continuó promoviendo su visión sobre la alimentación y el estilo de vida.

Además, fundó la Battle Creek Food Company, empresa con la que intentó competir de manera indirecta con productos propios y más alineados con su filosofía. Sin embargo, no logró alcanzar el impacto comercial de la empresa de su hermano, con quien no volvió a reconciliarse.

El origen de Kellogg’s demuestra que algunos de los inventos más exitosos pueden surgir de un error inesperado. Lo que comenzó como un intento por fabricar granola terminó convirtiéndose en el nacimiento de las hojuelas de maíz y de una empresa que cambió para siempre los hábitos de desayuno de millones de personas alrededor del mundo.