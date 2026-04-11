‘Repartían botanas en bicicleta’: La historia de Sabritas, marca que nació en la colonia Morelos

En 1966, PepsiCo adquirió Sabritas y la marca siguió creciendo, manteniendo su fabricación en México. (Foto: El Tecolote | ocab95.wixsite.com/Sabritas/Shutterstock)

Las papas con jugo de limón, salsa y una pizca de sal son un manjar que muchos han probado. La presentación más común es la clásica bolsa de celofán transparente, ideal para llevar y disfrutar en cualquier momento.

La preparación es tan popular que incluso Sabritas, una de las marcas de frituras más reconocidas, comenzó de esa forma: con botanas empaquetadas en bolsas de celofán.

Más allá de las papas, actualmente la marca es identificada por productos como Cheetos, Churrumais y Doritos; sin embargo, en sus inicios era conocida por vender habas, cacahuates y chicharrones. Pero ¿cómo lograron el éxito?

¿Dónde nació Sabritas? La historia de la marca de botanas

La historia de Sabritas comenzó con Pedro Marcos Noriega y Guadalupe, quienes tuvieron la idea de iniciar un negocio de botanas desde su hogar, de acuerdo con la página oficial de la marca.

“La historia de Sabritas inició hace más de 75 años en la colonia Morelos de la Ciudad de México. Pedro y Guadalupe empezaron su negocio desde casa y repartían sus productos a bordo de una bicicleta. Poco a poco, la canasta de mimbre que llenaban con bolsitas de celofán se vaciaba cada vez más rápido”, indican.

Sabritas comenzó vendiendo papas en bolsas de celofán. (Foto: Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

Ante la creciente demanda, la pareja abrió una pequeña fábrica y, en 1943, fundó su empresa: Golosinas y Alimentos Selectos, a través de la cual vendían papas, habas, chicharrones, cacahuates y muéganos.

Con la creación de la empresa, el éxito de la familia Noriega siguió en aumento, por lo que decidieron registrar su negocio ante un notario para asegurar la marca.

¿Qué significa la marca Sabritas?

En 1948 se acercaron para realizar el registro; sin embargo, les indicaron que Golosinas y Alimentos Selectos no era un nombre adecuado, por lo que comenzaron a buscar alternativas.

Fue entonces cuando Guillermo Noriega, hijo de la pareja, se involucró y propuso un nombre que revolucionó el negocio familiar: ‘Sabritas’, una palabra que, aunque no lo parezca, tiene un origen claro.

“Es un juego de palabras entre ‘sabrosas’ y ‘fritas’”, explica el sitio web. Con el nuevo nombre, el crecimiento continuó; sin embargo, las botanas seguían distribuyéndose de la misma manera: en bicicletas y canastas de mimbre.

Para 1963, Pedro Noriega falleció, por lo que Guillermo, entonces de 28 años, quedó al frente del negocio e implementó cambios para impulsar su expansión.

Comenzó a llevar la marca a otras regiones del país y, solo dos años después, el crecimiento “despegó a lo grande”, de acuerdo con el sitio oficial, lo que marcó una nueva etapa.

¿Sabritas pertenece a PepsiCo? En este año ocurrió la compra

En 1965 se concretó la unión entre PepsiCo y Frito-Lay, quienes un año después buscaron a Guillermo Noriega para proponerle integrar Sabritas a su portafolio internacional.

Guillermo vio en la propuesta una oportunidad de crecimiento; sin embargo, antes de aceptar estableció condiciones para preservar la esencia de la marca:

Conservar el nombre Sabritas

Mantener su identidad como una marca hecha en México

El sitio oficial señala que PepsiCo no solo aceptó, sino que contrató a Guillermo como CEO de la empresa durante cinco años para facilitar la transición y “sensibilizar al equipo sobre la esencia mexicana”.

Con la compra también llegaron cambios en la imagen, y en 1966 apareció Óscar, la carita sonriente que caracteriza a la marca, muy similar a la actual.

A partir de entonces comenzó la mayor expansión. En 1968 se inauguró una planta en Vallejo; en 1972, otra en Jalisco; y en 1980, una más en Coahuila, de acuerdo con PepsiCo, instalaciones que sentaron las bases de su crecimiento.

Además, se incorporaron nuevas marcas que con el tiempo se volvieron favoritas del público, como Cheetos en 1980 y Ruffles en 1984, ampliando el catálogo.

‘A que no puedes comer solo una’: Los comerciales de Sabritas con Luis Miguel

A finales de los años 80 surgieron comerciales muy llamativos, protagonizados por artistas populares de la época, como la cantante Alejandra Guzmán.

En uno de ellos, se le reta a comer solo una papa. Al no lograrlo, continúa comiendo mientras interpreta una canción dedicada al producto.

“Tus Sabritas, ricas, doraditas, nadie se resiste a su sabor sin igual, son frescas, saladitas, crujientes y exquisitas”, dice la canción del comercial.

En el caso de Luis Miguel, se le ve firmando un autógrafo a una fan, quien le ofrece sus papas en agradecimiento. El cantante también interpreta una canción para promocionar el producto.

Actualmente, Sabritas sigue formando parte de PepsiCo y ha ampliado su catálogo con botanas como Doritos, Fritos y Sabritones, además de las ya conocidas.