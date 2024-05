¿Qué personas no deben tomar jugo de limón?

A pesar de sus beneficios para la salud, hay algunas personas que no deberían consumir limón. (Foto: Shutterstock)

¿Te toca bajarle al limón? Aunque es una de las frutas cítricas más benéficas para el organismo, hay ciertos grupos de personas que deberían evitar su consumo, ya que podrían sufrir algunas complicaciones por sus valores nutricionales.

En México se le echa limón a casi todo, especialmente a los tacos de pastor, bistec o de pollo. Es una fruta con sabor agrio que pertenece a la familia de las rutáceas, cuyo color puede ser amarillo o verde, dependiendo del tipo.

Además de su presencia en la cocina, en la medicina tradicional, el limón se utiliza en diversas aguas infusionadas que tienen la intención de mejorar la salud. También se suele combinar con otros ingredientes como jengibre, miel y hasta agua de coco.

Dependiendo de las cantidades, el limón puede perjudicar o beneficiar algunos órganos. (Foto: Shutterstock)

Propiedades: ¿Qué efectos tiene el limón en el cuerpo?

De acuerdo con Healthline, una de las características principales del limón es que contiene altos niveles de vitamina C, un compuesto que beneficia al sistema inmune, el encargado de proteger al cuerpo de microorganismos externos.

Además de la vitamina C, el limón contiene vitamina B6, potasio, minerales y pequeñas cantidades de grasas y proteínas. Su corteza es una fuente de pectina, un tipo de fibra soluble que ayuda al sistema digestivo a cumplir con sus funciones.

En las preparaciones más populares del limón, solo se utiliza su jugo, no su cáscara, por lo que su contenido en fibra no suele tener cambios significativos en la salud.

Asimismo, de acuerdo con The National Kidney Foundation, un sitio especializado en temas renales, el jugo de limón contiene altos niveles de ácido cítrico que podrían ayudar a prevenir ‘piedras en los riñones’, pero aún se requiere de más evidencia sobre los alcances de este efecto.

El agua mineral con limón es un remedio casero que podría promover la ingesta de líquidos saludables. (Foto: Especial / El Financiero). (Shutterstock)

¿Qué personas no deberían consumir limón?

Es difícil mantenerse alejado del limón por su presencia en alimentos y bebidas, pero ciertas personas deberían hacerlo para evitar problemas en su salud.

Personas con problemas estomacales

Según Medical News Today, las personas que sufren de problemas digestivos como ardor o irritación estomacal deberían alejarse de la fruta, ya que sus valores nutricionales pueden empeorar la condición.

En redes sociales se aconseja tomar agua con limón o solo el jugo para tratar el reflujo gastroesofágico; sin embargo, además de que no hay estudios que confirmen que ayuda, la fruta puede agravar los síntomas de esta afección.

El limón tiene beneficios para diversas partes del cuerpo como el estómago. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

Personas con úlceras bucales

MedlinePlus explica que las úlceras bucales son una lesión que se forma cuando se han quitado las capas superiores del tejido y sus síntomas, que principalmente es ardor, empeoran con el consumo de jugo de limón.

Con tratamiento, las úlceras bucales desaparecen en una semana, en ese tiempo lo mejor es mantenerse alejado de alimentos ácidos y frutas cítricas.

Personas con sensibilidad a la tiramina

La tiramina es un amino ácido que forma parte de los valores nutricionales del limón, Mayo Clinic menciona que se ha analizado su capacidad de ayudar a regular la presión arterial.

Algunas personas pueden ser sensibles a la tiramina del limón, esto ocasiona que, según Web MD, sufran de migrañas o dolores de cabeza al consumir la fruta, pero aún se requieren de más estudios sobre los alcances de este efecto secundario.

Para determinar la sensibilidad a la tiramina, es necesario consultarlo con un especialista médico.

El agua con limón puede tener beneficios antes o después de comer. (Foto: Especial / El Financiero).

Personas alérgicas a las frutas cítricas

Las personas alérgicas a las frutas cítricas deben evitar el limón a toda costa, ya que podrían sufrir de complicaciones como: dolor estomacal, estornudos, vomito, náuseas, diarrea, entre otros.

En caso de presentar síntomas graves, se debe acudir con a un centro médico o directamente con un especialista.

Beneficios: ¿En qué ayuda el agua de limón?

Sin embargo, la fruta ha demostrado ser segura para la mayoría de personas, incluso ciertos especialistas la recomiendan beber en infusiones.

Estos son algunos de los beneficios que podría tener empezar el día con un vaso con agua de limón.

Ayuda a la digestión

En conversación con Cleveland Clinic, la nutrióloga Roxanne B. Suko asegura que el agua de limón es benéfica para el sistema digestivo, ya que el ácido de la fruta podría ayudar a descomponer algunos de los alimentos, facilitando las labores del estómago.

No ayuda a bajar de peso

El limón, al igual que el jengibre y la cúrcuma, es señalado de tener propiedades adelgazantes, pero la realidad es que no hay nada en su jugo que ayude al cuerpo a bajar de peso, por lo que esta noción es completamente anecdótica.

A pesar de ello, en comparación a otras bebidas como los refrescos, el agua de limón casera es saludable para el organismo por la falta de ingredientes como edulcorantes o ácido fosfórico.

El agua con limón es un remedio popular para bajar de peso. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

Te mantiene hidratado

Debido a que la mayoría de su contenido es agua simple y no tiene endulzantes, la infusión con limón es una opción saludable de mantearse hidratado.

“Una hidratación adecuada garantiza que tu cuerpo rinda al máximo porque el agua interviene en muchas funciones fisiológicas como la contracción muscular, el transporte de nutrientes y la regulación de la temperatura”, explicó la nutrióloga Catherine Gervacio a Eat this, not that.

Contraindicaciones: ¿Qué pasa si comes mucho limón?

Aunque el limón es saludable, la clave es no consumirlo en exceso, ya que sus propiedades nutricionales también podrían perjudicar a la salud.

La especialista Amy Stpehens, en conversación con Insider, recomienda no consumir más de dos a tres piezas diarias de limón para evitar perjudicar a la salud.

Estos son algunos de los posibles efectos secundarios del consumir jugo de limón en grandes cantidades:

El ácido del limón daña el esmalte que recubre a los dientes, lo que los vuelve más propensos a caries o descomposición.

Según Medical News Today , en exceso, el ácido del limón puede irritar las paredes del estómago y causar malestares digestivos.

Una de las causas de las úlceras bucales es la ingesta excesiva de alimentos ácidos.

En cualquier caso, antes de tomar al limón como un remedio casero, lo mejor es consultar a un especialista médico para evitar posibles complicaciones.