¿Cuántas veces al día se puede tomar agua con limón?

¡Saca las aguas frescas! El agua con limón no solo es una bebida refrescante para acompañar tus comidas, también se cuela a los terrenos de los remedios caseros y tiene beneficios para tu cuerpo si la consumes adecuadamente.

Las recomendaciones populares inundan las cocinas con todo tipo de promesas a cambio de tomar un vaso de agua con un limón exprimido, así sin más, en ayunas o en la noche, ¿pero para qué sirve?, ¿a qué hora es mejor beberla?, y ¿qué tanto es bueno tomar?

¿Qué pasa si tomo agua con limón?

El agua con limón es saludable, aunque no es un remedio ‘milagroso’ puedes ver algunos beneficios para tu organismo, ya que si exprimes una pieza de este fruto a tu vaso podrías tener una buena dosis de vitamina C (el 21% de valor diario), un antioxidante que ayuda a prevenir el estrés oxidativo que a la larga causa enfermedades, además de que refuerza el sistema inmune.

Beber agua con limón puede tener efectos positivos en el organismo. (Foto: Especial con imágenes de Shutterstock).

Esta bebida es una de las mejores bebidas para los riñones, según especialistas en Eath this, not that, ya que no solo promueve que tomes más agua, indispensable para el funcionamiento de estos órganos, músculos, articulaciones y demás partes de tu cuerpo.

La mayoría de las personas no toma el agua suficiente, aunque la cantidad varía según las necesidades de cada persona, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) sugiere que los adultos consuman entre seis y ocho vasos al día.

El agua con limón puede beneficiar a tus riñones de varias formas. (Foto: Especial / El Financiero).

Según Healthline, se ha estudiado que esta mezcla puede ser útil para prevenir los dolorosos cálculos renales gracias a que el limón citrato, un componente del ácido cítrico que se ha estudiado porque ayuda a que la orina sea menos ácida y se ha encontrado que puede romper pequeños cálculos.

Cleveland Clinic agrega que otro efecto que podrías ver es una buena digestión, ya que el ácido cítrico también se cree que puede estimular los fluidos digestivos.

El agua con limón es un remedio popular para bajar de peso. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

Sumar esta combinación a tu vida cotidiana puede tener otros efectos positivos, en especial para personas a quienes les cuesta mucho tomar agua sin sabor, buscan dejar el refresco o pretenden controlar su peso:

Promueve que tomes más agua.

Es baja en calorías, tiene solo 6 en un vaso .

. Es un buen reemplazo de bebidas más calóricas que en exceso pueden causar aumento de peso como el refresco, los jugos y el café con leche. El dejar de beber refresco es un hábito que promueve el adelgazamiento.

que en exceso pueden causar aumento de peso como el refresco, los jugos y el café con leche. El dejar de beber refresco es un hábito que promueve el adelgazamiento. Tomar más agua puede ser útil para la saciedad, según algunos estudios.

¿Qué tanta agua con limón tomar?

Pese a sus beneficios, no es lo ideal que le eches limón a cada vaso de agua que tomes a lo largo del día, ya que el exceso de esta bebida puede tener contraindicaciones como desgastar el esmalte de los dientes (por el ácido del limón) o provocar acidez estomacal y empeorar el reflujo.

El agua con limón tiene beneficios para tu cuerpo, aunque hay ciertos aspectos que debes considerar para evitar efectos secundarios. (Foto: Especial / El Financiero).

Healthline explica que puedes ver beneficios al tomar un vaso de agua con el jugo de un limón, ¿pero cuántas veces al día?

Amy Stephens, especialista en nutrición, explicó a Insider su recomendación: no exceder de dos a tres limones diarios.

Stephens dice que con esa cantidad, distribuida en uno o dos vasos de agua con las comidas y uno entre horas, es suficiente; además, sugiere tomarla con un popote para cuidar los dientes al evitar el contacto.

En cuanto a su efecto en para las ‘piedras’ del riñón, National Kidney Foundation sugiere tomar 118 mililitros de jugo de limón concentrado con agua, no como sustituto de un tratamiento médico, sino como un complemento de ello.

Jordan Powers Willard relató en un artículo de Eat this, not that lo que sucedió en su cuerpo al tomar entre 8 y 12 vasos con limón (30 ml por taza) en el transcurso de 30 días consecutivos y encontró que mejoró de la salud del cabello, las uñas y la piel, tuvo menos calambres musculares, energía, motivación para hidratarse y menos apetito entre más tomaba.

El agua con limón se puede tomar caliente o fría. (Foto: Especial).

¿A qué hora tomar agua con limón?

No hay pruebas de que sea más potente tomarla en ayunas, aunque Cleveland Clinic considera que beber un vaso en la mañana puede convertirse en un hábito saludable para empezar el día hidratado; en tanto Healthline dice que podrías tener una buena digestión si lo tomas antes de la comida.

¿Y te conviene más fría o caliente? Vas a encontrar todo tipo de sugerencias en Internet, Medical News Today dice que la temperatura es un tema debatido, ya que mientras algunos dicen que el agua fría es mejor para quemar las calorías, la caliente mejora la digestión.

“Hay muy pocas investigaciones que apoyen a ambas partes, y es poco probable que la temperatura suponga una diferencia significativa. Una persona puede simplemente elegir la temperatura que prefiera”, dice dicho sitio de salud.

Los especialistas sugieren no añadir azúcar, si a caso un poco de miel y si se prefiere unas ramitas de menta, una rodaja de jengibre o canela.