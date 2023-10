¿Cuál es la mejor bebida para los riñones?

¿Qué vas a tomar hoy? Así como hay bebidas que en exceso pueden dañar a tus riñones, hay otras que pueden fortalecer a estos dos órganos con forma de frijol que se encargan de funciones vitales en tu cuerpo, en especial una es reconocida por los nutriólogos como la mejor.

Todo lo que comes y bebes influye en los riñones, por ejemplo, el exceso de bebidas azucaradas como el refresco, cerveza y todo tipo de alcohol los perjudican y entonces vienen los ‘achaques’.

Los riñones tienen el tamaño de un puño y están justo debajo de tus costillas. Cuando están sanos son capaces de filtrar alrededor de media taza de sangre por minuto, explica National Institutes of Health (NIH), con ello eliminan desechos y exceso de agua (generan orina).

Esta parte del cuerpo hace naturalmente lo que prometen tantas dietas depurativas (y casi nunca cumplen): desintoxicar el cuerpo; además, ayuda a mantener el equilibrio de sustancias químicas y realiza alrededor de 500 acciones esenciales.

El refresco de cola puede afectar los riñones si se consume en exceso. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

¿Qué bebida es buena para los riñones?

Aunque entre los remedios caseros circulan infinidad de remedios para limpiar los riñones, como jengibre, cúrcuma y hasta una cerveza en ayunas, la realidad es más simple: la mejor bebida para estos órganos es, indiscutiblemente, el agua natural, aunque hay algunas otras que también pueden tener beneficios.

Agua simple

El agua simple encabeza el listado de bebidas saludables de Harvard T.H. Chan School of Public Health, ya que no tiene calorías, ayuda a recuperar líquidos perdidos por las funciones del metabolismo (respirar, sudar, eliminar residuos), además, librica articulaciones, tejidos, mantiene la salud de la piel y la buena digestión.

Según National Kidney Foundation tomar la cantidad adecuada de agua es indispensable y varía según cada cuerpo, ya que el agua ayuda a los riñones a eliminar los desechos en forma de orina y mantiene los vasos sanguíneos abiertos, con ello la sangre puede viajar a los riñones y darles los nutrientes esenciales.

El agua simple es la mejor bebida para tus riñones (Foto: Shutterstock)

No tomar suficiente agua es causa de diversos padecimientos del riñón porque los desechos y ácidos se acumulan, así llegan, por ejemplo, los dolorosos cálculos renales (depósitos duros que se forman dentro de los riñones con minerales y sales luego de que la orina se concentra). Además, si no bebes suficiente podrías tener deshidratación severa que causa daño renal.

La nutrióloga Wendy Bazilian afirma a Eat this, not that, que el agua debe ser siempre tu primera medida para cuidar tus riñones.

En casos específicos puedes recurrir a líquidos con electrolitos para auxiliar la rehidratación: “El agua limpia e hidrata, los minerales como el potasio y la sal regulan, y un poco de glucosa en la bebida ayuda a abrir los canales de hidratación”, dice Bazilian. En este modo, el agua puede absorberse mejor.

Jugo de arándanos rojos

Bazilian dice en Eat this, not that que este remedio casero de jugo de arándano para ayudar contra las infecciones de la vejiga ha sido analizado por la ciencia con resultados prometedores:

“El jugo de arándanos tiene propiedades antiadherentes que impiden que las bacterias se adhieran a las paredes de las vías urinarias”. En este modo, la sustancia que contienen (un polifenol llamado proantocianinas) podría tener un efecto protector.

Un análisis de The Journal of Nutrition encontró que mujeres sanas pueden reducir su riesgo de infecciones en las vías urinarias en un 26 por ciento luego de tomar este jugo.

Recuerda que es mejor una versión casera, ya que los jugos comerciales pueden tener exceso de azúcar y otros ingredientes que dañan tus riñones.

El jugo de arándanos es una bebida saludable para los riñones. (Foto: Shutterstock).

Agua con limón

¿Otra vez el agua con limón aparece en la colección de remedios caseros? Así es.

Si bien esta bebida no es milagrosa ni hace perder peso o desintoxicar el cuerpo como prometen en Internet, sí es saludable y buena para los riñones en varias formas:

Promueve la hidratación.

Incentiva que personas a quienes les cuesta trabajo consumir bebidas sin sabor tomen más líquidos.

Sus compuestos se han estudiado como posibles agentes para prevenir los cálculos renales : el jugo de limón tiene citratos, que auxilian para que la orina sea menos ácida y rompe pequeños cálculos ; sin embargo, serían necesarias grandes cantidades de esta bebida, por lo que hacen falta más investigaciones al respecto.

: el jugo de limón tiene citratos, que auxilian para que la orina sea menos ácida y ; sin embargo, serían necesarias grandes cantidades de esta bebida, por lo que hacen falta más investigaciones al respecto. National Kidney Foundation sugiere tomar 118 mililitros de jugo de limón concentrado con agua, como un complemento a un tratamiento médico de prevención de cálculos renales (no como sustituto).

Beber agua con limón puede tener efectos positivos en el organismo. (Foto: Especial con imágenes de Shutterstock).

Café

El café aparece al lado del agua y el té verde en el listado de Harvard de bebidas saludables, además, Eat this, not that también lo incluye en sus sugerencias de bebidas amables para el riñón.

Una investigación de Kidney International Reports de mayo de 2022 explica que una mayor ingesta de café se relaciona con un menor riesgo de insuficiencia renal aguda: “podría suponer una oportunidad de protección cardiorrenal a través de la dieta”.

El café se ha asociado a una alimentación sana para la mayoría de las personas, aunque también se ha estudiado para conocer si daña los riñones. (Fotos: Shutterstock).

Según sus conclusiones, también podría reducir el riesgo de lesión renal aguda. Sin embargo, hacen falta más análisis, ya que otras investigaciones han encontrado posibles daños por excederse.

Puedes tomar café de forma moderada todos los días sin que esto represente un daño para tus riñones, solo cuida el exceso y lo que añades al café, ya que el azúcar es un ingrediente que podría afectar a tus órganos.

“Las investigaciones no han demostrado que beber de 3 a 4 tazas de café al día aumente el riesgo de enfermedad renal o aumente la tasa de disminución de la función renal”, dice National Kidney Foundation.

Si ya padeces una enfermedad renal, no olvides que primero debes consultar a tu médico para conocer las medidas adecuadas en tu caso.