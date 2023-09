¿Cuál es el efecto del refresco en los riñones?

Mucho se habla sobre los riesgos de pasarte con el refresco, ¿pero por qué el exceso puede ser peligroso para los riñones? Aunque se trata de una de las bebidas más populares en todo el mundo, los ‘chescos’ afectan al funcionamiento de uno de los órganos más importantes del organismo.

De acuerdo con el sitio Harvard T.H. Chan School of Public Health, los refrescos son bebidas azucaradas, aquellas que contienen azúcar añadida o algún tipo de edulcorante como el jarabe de maíz de alta fructosa.

Además, hay sabores como el refresco de cola que contienen elementos que tienen ingredientes como el ácido fosfórico, dañino para la salud.

El refresco es una bebida azucarada que suele consumirse cotidianamente, aunque eso puede tener consecuencias para la salud. (Foto: Shutterstock).

¿Qué bebidas hacen mal para los riñones?

La Clínica de Cleveland explica que los riñones son dos órganos que se encuentran en la parte de atrás del abdomen, cuya función principal es filtrar la sangre, eliminar residuos y balancear los fluidos del organismo.

Existen diversas formas en las que los riñones se pueden ver afectados, Eat this, not that explica que una de ellas es con el consumo de las diversas variaciones del refresco, incluso aquellas que supuestamente son de dieta o light.

Las bebidas azucaradas son las peores para el cuerpo, en especial refrescos, bebidas energizantes y deportivas. (Foto: Especial).

En un listado de bebidas para cuidar la salud, Harvard T.H. Chan School of Public Health explica que los refrescos se encuentran en la última posición por su alto contenido en calorías y que no aportan ningún tipo de nutriente para el cuerpo.

Estos son algunos de los ingredientes dentro de los refrescos que lastiman a los riñones de diferentes maneras.

¿Qué pasa en los riñones cuando tomas refresco?

Edulcorantes

Los edulcorantes son una sustancia química que se utilizan como el sustituto de la azúcar en la elaboración de algunas bebidas y alimentos.

En conversación con Eat this, not that, la especialista Kelsey Costa señala que algunos edulcorantes empleados en refrescos, como el jarabe de maíz de alta fructosa, dañan a los riñones y hasta producen afectaciones considerables en la salud.

Los edulcorantes no calóricos son sustancias que son mucho más dulces que el azúcar y no contienen calorías. (Foto: Shutterstock).

“Es el jarabe de maíz de alta fructosa de los refrescos, el que puede aumentar los niveles de ácido úrico en el cuerpo, lo que puede causar gota y cálculos renales”, comentó la nutrióloga que aparte señaló a este ingrediente de producir piedras en los riñones.

Uno de los edulcorantes más populares utilizados en los refrescos de dieta es el aspartamo. La plataforma de Eat this, not that señala que causa daños a los riñones debido a que no se elimina por los filtros del órgano.

Azúcar

Uno de los ingredientes principales en los refrescos es el azúcar, un ingrediente cuyo consumo en exceso puede producir enfermedades crónicas como diabetes y que a su vez puede lastimar la estructura de los riñones.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), los riñones están conformados por pequeños filtros, llamados nefronas, que a se pueden dañar al ser expuestos al alto nivel de azúcar en la sangre provocado por la diabetes.

La azúcar es un ingrediente que se asocia con afectaciones negativas al cuerpo. (Foto: Cuartoscuro / Hilda Ríos)

Ácido fosfórico

Algunos refrescos, especialmente de cola, contienen un ingrediente conocido como ácido fosfórico que se utiliza como conservador y para neutralizar el sabor dulce de la bebida para que el cuerpo sea capaz de tolerarlo.

Este ingrediente contiene fósforo, un elemento que se suele eliminar de la sangre por los riñones; sin embargo, una dieta alta en ácido fosfórico puede generar afectaciones a largo plazo.

El refresco de cola es uno de los que más daño hace a la salud de los riñones. (Fotos: Shutterstock).

“Si tus riñones no funcionan bien, puedes presentar un nivel alto de fósforo en la sangre, lo cual te pone en mayor riesgo de sufrir enfermedad cardiaca, debilidad ósea, dolor articular e incluso la muerte”, asegura Mayo Clinic.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés), agregan que las bebidas con ácido fosfórico también se asocian con piedras en los riñones y fallas renales.

¿Cuánto tiempo tardan los riñones en filtrar un vaso de refresco?

La Asociación Renal Europea (ERA por sus siglas en inglés) dice que, al día, los riñones filtran alrededor de mil 800 litros de sangre, que solamente tardan alrededor de cinco minutos en pasar por los riñones.

Aunque no se tienen resultados sobre cuánto tiempo tarden los riñones en filtrar un solo vaso de refresco, la National Kidney Foundation menciona que un estudio concluyó que beber dos o más refrescos ‘light’ al día podría causar problemas en la forma en la que funcionan aquellos órganos.

Incluso se menciona que la tasa de filtración glomerular, una medición que se utiliza para determinar la función de los riñones, muestra una reducción considerable en las personas que toman más de un vaso de refresco al día.