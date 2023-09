¿Qué efecto tiene el jengibre en los riñones?

El jengibre se ha convertido en una de las plantas que protagonizan los remedios caseros: se toma en infusión en ayunas, mezclada con cúrcuma, limón, ajo o miel, tiene diversas propiedades que la convierten en una bebida saludable y suele recomendarse para ciertos malestares de los riñones, ¿pero sí funciona?

Esta planta de sabor picante es muy parecida a la cúrcuma, pero de color amarillo y no naranja en su interior, de hecho son de la misma familia, ambas originarias de la India y Malasia.

El jengibre se volvió muy popular en Europa y luego en todo el mundo, se utiliza en galletas, para aromatizar bebidas, como condimento de sopas, pescados, arroces y mucho más, además de ello, en diversas bebidas como el ginger ale o refresco de jengibre.

Beneficios del jengibre

El jengibre tiene gingeroles y shogaoles, compuestos activos que han sido reconocidos por sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes, se suele consumir para prevenir o tratar los síntomas de la tos y la gripe.

Además, Healthline menciona que se ha encontrado en investigaciones preliminares que sus compuestos pueden ayudar con el alivio de mareo y las náuseas, la reducción de la presión arterial y el colesterol, mejorar la circulación, como auxiliar en el control de peso, para regular el azúcar en la sangre, además de aliviar el dolor y la inflamación.

Otro de los usos en remedios por los que se han vuelto muy populares las bebidas de jengibre es para ciertos malestares de los riñones.

El refresco de jengibre o ginger ale es una bebida que se toma como remedio para el malestar estomacal, aunque en realidad no es una bebida saludable. (Foto: Especial).

¿Cómo se toma el jengibre para los riñones?

La receta es muy sencilla, como cualquier otra infusión: se agrega un trozo de raíz de jengibre a medio litro de agua hirviendo, a veces se le suma una cucharada de cúrcuma en polvo y miel para endulzar.

Por recomendación popular, las personas suelen beber té de jengibre solo o con cúrcuma para disolver y expulsar cálculos y piedras en los riñones, ayudar contra la insuficiencia renal, además de que se dice que estimula la micción, es decir, las ganas de orinar, por lo que se le relaciona con una desintoxicación de este órgano.

Pero vamos parte por parte para saber qué tanto funciona en realidad para estos fines.

El jengibre es un tubérculo con sabor picante. (Shutterstock)

Piedras en los riñones

Según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, las piedras en los riñones son trozos de un material sólido en estos órganos que se forman cuando hay niveles altos de algunos minerales en la orina, usualmente surgen cuando no se toma la cantidad suficiente de líquido todos los días.

Este padecimiento causa dolor agudo e incluso sangre en la orina, el tratamiento usualmente consiste en extraer las piedras o romperlas en pequeños trozos.

Sin embargo, más allá de la anécdota, no hay estudios que comprueben que el té de jengibre puede tratar las piedras en los riñones.

Además, si agregas cúrcuma a la infusión y lo tomas demasiado, Healhtline menciona que ésta contiene un 2% de oxalato, el cual en dosis elevadas puede contribuir a la formación de cálculos renales en personas predispuestas.

No obstante, tomar té de jengibre, caliente o frío, puede ayudarte a prevenir estos padecimientos, pero no como crees: puede ser un hábito saludable para empezar el día, en especial si te cuesta beber agua sin sabor.

“Comenzar el día con un vaso de agua de jengibre o buscar otro horario regular para beber uno todos los días te ayudará a hidratarte”, dice Healthline. De este modo puedes aumentar tu consumo de líquido diario.

El agua de jengibre puede tener varios beneficios para la salud. (Foto: Especial).

Insuficiencia renal

Según un estudio citado por Healthline, se ha encontrado que el jengibre puede prevenir o ralentizar la insuficiencia renal, pero hacen falta más pruebas.

Esta planta se estudia por la posibilidad de que ayude como renoprotector (a retardar el proceso de autodestrucción renal). En el National Institutes of Health (NIH) se explica que el extracto de jengibre, no el té, tiene algunos efectos sobre la enfermedad renal diabética:

“El jengibre puede mejorar los índices de azúcar en sangre, el perfil de lípidos, algunos marcadores inflamatorios, el estrés oxidativo y las lesiones patológicas en la enfermedad renal diabética. Sin embargo, se necesitan futuros ensayos clínicos”.

Lo mismo sucede con la curcumina, compuesto activo de la cúrcuma, que tiene propiedades antiinflamatorias y se piensa que puede tener un efecto favorable contra la enfermedad renal crónica, la cual es una enfermedad inflamatoria.

No quiere decir que beber té de jengibre con cúrcuma sea útil contra este tipo de enfermedades, ya que son investigaciones preliminares que además se centran en concentrados de ambos ingredientes, no en infusiones caseras.

Aunque se parecen, jengibre y cúrcuma son plantas diferentes, de ambas se puede elaborar té. (Foto: Especial).

Desintoxicación

En cuanto a si funciona esta bebida para limpiar las toxinas del cuerpo, Mayo Clinic explica que hay pocas pruebas de que las dietas depurativas cumplan lo que prometen, es más, no son necesarias porque el cuerpo ya lo hace naturalmente:

“Su hígado, riñones y tracto gastrointestinal hacen un buen trabajo de desintoxicación todos los días. Si buscas rejuvenecer tu cuerpo, céntrate en comer más alimentos integrales, beber agua y eliminar de tu dieta los alimentos altamente procesados”.

Saludable para los riñones

National Kidney Foundation explica que el jengibre forma parte de esas especias y hierbas que se usan por sus beneficios potenciales para la salud, es fácil de incorporar a la dieta y un condimento apto para los riñones.

Dicha fundación especializada en el riñón reconoce que esta raíz tiene muchas propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y analgésicas “lo convierten en una gran adición a su dieta”.

¿Eso significa que cura malestares de los riñones? No.

El jengibre ayuda a fortalecer el sistema inmune. (Shutterstock)

¿Qué enfermedades cura el jengibre?

Healthline menciona que el jengibre se reconoce por sus propiedades antioxidantes que quizá podrían ayudar a prevenir enfermedades cardíacas, enfermedades neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer y Huntington, cáncer, síntomas del envejecimiento y contra la enfermedad renal.

En todo caso, no se ha comprobado que esta planta pueda curar ninguna de estas enfermedades, aunque puede ser apto para la mayoría de las personas y parte de una alimentación saludable para prevenir enfermedades crónicas.

Los antioxidantes, como los del jengibre, son compuestos que previenen el estrés oxidativo que dañan las células, lo cual se acelera por elecciones de vida como beber mucho alcohol, fumar y sufrir estrés crónico, dice Healthline, “el consumo de alimentos y bebidas con antioxidantes, como el agua de jengibre, puede ayudar a prevenir y combatir los efectos secundarios negativos”.

Si tomas medicamentos como anticoagulantes, consulta a tu médico antes de ingerir remedios o suplementos de jengibre, ya que una alta dosis puede afectar la coagulación de la sangre, aumentar la producción de ácido estomacal o interactuar con algunos medicamentos.