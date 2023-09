¿Qué pasa si tomo jengibre con ajo en ayunas?

El jengibre aparece por igual en recetas de galletas que en remedios caseros que prometen todo tipo de beneficios, lo mismo sucede con el ajo, por lo cual no es de extrañarse que existan brebajes que los combinan.

Jengibre con limón, canela, cúrcuma o miel; ajo con aceite de oliva, limón o miel, conforman todo un universo de recomendaciones populares que las personas ingieren en ayunas o antes de dormir, aunque en varios casos, estas mezclas no actúan como las personas esperan.

Tanto el jengibre como el ajo son dos ingredientes saludables, ¿pero se obtienen superbeneficios al mezclarlos?

El jengibre es uno de los tubérculos más usados como remedio para bajar de peso. (Shutterstock / Especial)

¿Para qué sirve tomar jengibre con ajo?

En la inmensidad de Internet y de sugerencias caseras encontramos promesas de efectos positivos de ingerir una infusión de jengibre con ajo: reducir el colesterol LDL (’malo’), desinflamar el cuerpo, bajar de peso o como un potente antigripal. Te contamos lo que se sabe desde la ciencia.

Por separado se han investigado durante años: se sabe que muchos de los efectos positivos en el cuerpo del jengibre vienen del gingerol, un compuesto con efectos antiinflamatorios y antioxidantes.

Mientras que el ajo, en particular el crudo, es reconocido por sus compuestos saludables gracias a la alicina, que solo está brevemente cuando está fresco, luego de cortarse o machacarse, ya que en el proceso de cocción ésta disminuye. Este elemento ayuda al sistema inmune y es antiinflamatorio, entre otros.

De acuerdo con Healthline, “combinar ajo y jengibre también puede tener efectos beneficiosos para la salud”.

El ajo crudo es una de las recomendaciones más frecuentes para aprovechar sus nutrientes. (Foto: Especial con imágenes de Shutterstock).

Para reducir la inflamación

Healthline describe que ajo y jengibre tienen potentes compuestos vegetales que tienen este efecto contra la inflamación, una respuesta del cuerpo que si se vuelve crónica puede relacionarse con enfermedades del corazón y cáncer.

No obstante, no se sabe si pueden tener un efecto antiinflamatorio más potente al combinarlos, solo es una posibilidad pendiente de confirmar: “es probable que el uso conjunto de ajo y jengibre pueda ayudar a reducir los marcadores de inflamación”, agrega dicho sitio de salud.

Antioxidantes

Se ha encontrado en diversos estudios en humanos y roedores que ajo y jengibre pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo, responsable del daño celular, dice Healthline, además de ayudan a subir las defensas antioxidantes.

Por esta razón, hay pruebas en las que se sugiere que integrarlos a la alimentación cotidiana sería capaz de proteger contra algunos tipos de cáncer.

El jengibre con ajo podría combinar algunos beneficios. (Foto: Shutterstock).

Favorece al sistema inmune

Las propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antivirales y antimicrobianas del ajo y el jengibre son útiles para favorecer el sistema inmune, aunque se requieren más investigaciones. De ahí que se suela consumir infusión de ambos para combatir restriados.

Cabe destacar que es en la alicina del ajo crudo es lo que ayuda a fortalecer el sistema inmune, así que si pasa por un proceso de cocción en una infusión no verás tanto este efecto.

Proteger al cerebro

Ingerir ajo de forma cotidiana, podría ayudar a proteger el deterioro cognitivo, dice Healthline, ya que en las investigaciones se ha encontrado que es benéfico para la memoria; el jengibre también se ha relacionado con un mejor rendimiento cognitivo y disminución del daño cerebral.

Sin embargo, se ha estudiado al ajo por separado del jengibre y en forma de suplemento o en polvo, además de que algunas investigaciones son en animales, por lo cual es necesario indagar más para comprobar este efecto combinado.

El ajo es uno de los alimentos más populares a nivel mundial. (Pexels)

Protege al corazón

Ambos ingredientes se han relacionado con beneficios para el corazón al ayudar a regular la presión arterial, el colesterol alto y a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

No obstante, ni el ajo ni el jengibre sustituyen a los medicamentos para esos padecimientos; si bien consumir estos alimentos como parte de una dieta equilibrada puede tener algún efecto en conjunto, no hay pruebas de que su mezcla sea más beneficiosa.

Regular el azúcar en la sangre

Estudios individuales de estos alimentos han visto impactos favorables en los niveles de azúcar en la sangre, por lo que pueden ser parte de la dieta de personas con diabetes, aunque las investigaciones se han enfocado en suplementos.

Una de las propiedades del ajo es que contribuye a mejorar la presión arterial. (Nutritienda / EFE)

¿Cómo se consume el jengibre con ajo?

Entre los remedios caseros, la forma más popular es a modo de infusión, como harías cualquier té: hervir agua, agregar raíz de jengibre y ajo picado, se deja reposar. A veces se agrega un poco de limón y miel.

Sin embargo, recuerda que no hay pruebas suficientes de que esta sea la mejor forma de consumir ambos ingredientes para aprovechar sus beneficios, ya que muchas de las investigaciones han estudiado sus efectos por separado y se concentran en suplementos, no en su uso en la cocina.

Además de que tomarlo todos los días en ayunas no va a sustituir a todo un estilo de vida saludable como una buena dieta equilibrada y ejercicio, además, beberlo diario puede causar efectos secundarios, por lo que si vas a tomar esta bebida se sugiere moderar tu consumo.

Hay otras formas en las que puedes incorporarlos a tu alimentación, desde platos como salteados y sopas.

Cleveland Clinic no recomienda comer demasiado ajo, ya que podría causar molestias com mal olor corporal y mal aliento, malestar estomacal o diarrea, hinchazón, no se recomienda a personas con reflujo gastroesofágico, ya que puede causarles acidez estomacal e irritar el tracto digestivo; también puede aumentar el riesgo de hemorragias porque impide que se formen coágulos sanguíneos.

Ingerir demasiado jengibre también puede causar afectaciones en la coagulación de la sangre, aumentar la producción de ácido estomacal o interactuar con algunos medicamentos.