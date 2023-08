¿Qué efecto tiene tomar ajo con limón en ayunas?

Ajo y limón forman parte de todo un gabinete de remedios caseros, con combinaciones como agua con limón o aceite de oliva con ajo, por lo cual no es de extrañarse que encontraran un lugar juntos en las cacerolas para prometer múltiples beneficios para el cuerpo, ¿pero para qué sirve y qué tanto funciona en realidad?

¿Cómo se prepara el ajo con limón?

Ambos ingredientes por separado son considerados saludables, aunque la mezcla se promueve usualmente de dos formas:

Preparados crudos en un concentrado con agua tibia que se deja reposar por varios días. En una infusión en la cual los ajos se echan al agua hirviendo y luego se agrega jugo de limón, a veces miel y jengibre picado.

Las personas toman este brebaje caliente, tibio o frío, en ocasiones en ayunas, ya que se cree que así se tiene un máximo aprovechamiento.

El ajo crudo tiene más nutrientes que cocido. (Foto: Especial con imágenes de Shutterstock).

¿Qué beneficios tiene el ajo con limón?

El ajo con limón es un consejo usual para tratar el resfriado, disminuir el colesterol, ayudar a quienes tienen hipertensión, aumentar el metabolismo, reducir el apetito y hasta tratar ciertos tipos de cáncer; sin embargo, Healthline afirma que no existen pruebas científicas de que esta ‘bebida milagrosa’ funcione para esos fines, ni como tratamiento para un padecimiento, ni como preventivo.

“Aunque los componentes individuales del té de ajo pueden tener efectos beneficiosos para la salud, actualmente no hay pruebas de que beber esta bebida sea superior a la simple incorporación de los ingredientes del té de ajo a la dieta habitual”, detalla dicho sitio.

Diversos sitios web hablan de los supuestos beneficios de beber ajo y limón, sin embargo, refieren a estudios en los que se investigó el ajo en otras formas: entero, en aceite o extracto, lo cual no coincide con la preparación en infusión, la cual cambia sus propiedades.

No existen estudios específicos sobre esta bebida que respalden las afirmaciones de sus beneficios.

Una de las propiedades del ajo es que contribuye a mejorar la presión arterial. (Nutritienda / EFE)

¿Qué pasa si tomo ajo con limón en ayunas?

De forma individual, ajo y limón pueden tener beneficios para la salud, pero eso no significa que la mejor forma de ingerirlos sea en una misma bebida ni en ayunas.

Beber o comer algo en ayunas suele relacionarse con un aprovechamiento más potente de sus nutrientes, pero en la mayoría de los casos no hace la diferencia.

Ese hábito de ingerir algo en el primer momento al despertar se rodea de de misticismo. El nutriólogo Daniel Ursúa comentó al El Español que a nivel psicológico supone una “excusa para el resto del día”, un ‘permiso’, es decir, si ya se tomó el remedio en ayunas, parecería que da igual lo que se coma después.

“Si te gusta el té de ajo, no hay razón para no tomarlo. Por otro lado, si no te gusta el sabor del té de ajo, no te obligues a beberlo. No es necesario beber té de ajo para estar sano o prevenir enfermedades”, concluye Healthline.

Hay otras maneras de incorporar a la alimentación cotidiana ajo y limón y obtener sus beneficios comprobados para el cuerpo.

El aceite de oliva con ajo es una mezcla popular entre los remedios de cocina. (Foto: Especial).

Beneficios del ajo

El ajo tiene muchos beneficios para el cuerpo cuando se ingiere crudo, no cocido, aunque cuando se cocina da un sabor especial a la comida que podría ser insípida de otro modo.

La mayoría de las propiedades positivas del ajo en el cuerpo se deben la alicina, una sustancia beneficiosa que está presente brevemente en el ajo fresco, cuando se machaca o corta.

El cocer el ajo o hervirlo desactiva esas enzimas beneficiosas, por lo que una infusión tendría menos de sus propiedades.

Los especialistas aconsejan picar el ajo y dejarlo reposar 10 minutos antes de cocinarlo para que la alicina se desarrolle, además, entero o en trozos podría aportar más compuestos.

El ajo contiene aminoácidos esenciales, vitaminas, enzimas, lípidos, minerales, micronutrientes (Nutritienda / EFE)

Al ajo, en especial crudo, se le relaciona con un destacado perfil nutrimental:

Rico en vitamina C, vitamina B6 y manganeso.

Contiene antioxidantes.

Antiinflamatorio : debido a sus antioxidantes y alicina.

: debido a sus antioxidantes y alicina. Auxiliar en prevención de gripe común y resfriados: su alicina mejora el sistema inmune.

Bueno para el corazón : reduce la presión arterial y regula los niveles de colesterol.

: reduce la presión arterial y regula los niveles de colesterol. Regula niveles de azúcar

Podría mejorar la memoria

Se ha estudiado que consumir ajo puede ayudar a proteger contra algunas enfermedades como cardiacas, hipertensión arterial, deterioro cognitivo, ciertos tipos de cáncer y hasta evitar la muerte prematura.

Beneficios del limón

El limón es un fruto que es invitado frecuente de remedios caseros, en especial para bajar de peso, favorecer la salud cardiaca y digestiva, si bien tiene muchas propiedades benéficas, en realidad tampoco es tan ‘milagroso’ como se le describe.

Hay estudios que analizan si este fruto podría ayudar a mantener la saciedad (como promueve el té de ajo y limón), pero faltan más investigaciones, ya que muchos de los estudios que se retoman han sido en animales.

Beber agua con limón puede tener efectos positivos en el organismo. (Foto: Especial con imágenes de Shutterstock).

La supuesta responsable de mantener la saciedad es la fibra soluble pectina de los limones, presente en la cáscara, la cual se cree que puede expandirse en el estómago y ayuda a sentir saciedad, sin embargo, Healthline agrega: “no mucha gente se come los limones enteros. Y como el zumo de limón no contiene pectina, las bebidas de jugo de limón no favorecen la sensación de saciedad del mismo modo”.

Sin embargo, estos frutos tienen muchos otros beneficios:

Fuente de vitamina C y flavonoides , los cuales tienen cualidades antioxidantes y antiinflamatorias, además de fibra y demás nutrientes.

, los cuales tienen cualidades antioxidantes y antiinflamatorias, además de fibra y demás nutrientes. La vitamina C es un nutriente antioxidante que ayuda a la salud de sistema inmunitario , la piel y otros órganos.

, la piel y otros órganos. Potencial efecto para reducir la presión arterial.

Posible auxiliar para controlar el azúcar en la sangre.

Se cree que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL (malo) si se combina con ajo crudo, dice Healthline.

El limón es una fruta que se asocia con bajar de peso. (Foto: Especial)